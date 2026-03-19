Adobeov AI generator slika sada se može trenirati na vašem vlastitom radu

Adobe je predstavio Firefly Custom Models, značajku koja omogućuje treniranje AI generatora slika na vlastitim vizualima kako bi se zadržala dosljedna estetika

Adobe je predstavio Firefly Custom Models, novu značajku koja korisnicima omogućuje treniranje AI generatora slika na vlastitim vizualnim materijalima. Riječ je o prilagodljivim modelima koji mogu oponašati specifične umjetničke stilove, dizajn likova i vizualni identitet brenda.

Nova značajka namijenjena je prvenstveno kreatorima i tvrtkama koje proizvode veće količine sadržaja, s ciljem očuvanja dosljednog izgleda kroz različite projekte. Umjesto ponovnog kreiranja vizualnog stila za svaki zadatak, korisnici mogu trenirati model koji će zadržati ključne elemente poput palete boja, osvjetljenja i karakteristika likova.

Iz Adobea ističu da su prilagođeni modeli privatni prema zadanim postavkama, što znači da se sadržaj korišten za njihovo treniranje neće koristiti za razvoj općih Firefly modela.

„Za rast brenda potreban je stalan protok sadržaja koji dosljedno izražava ono što jeste. Taj sadržaj treba biti vaš i samo vaš. Nakon treniranja, vaš prilagođeni model postaje dio vašeg radnog procesa. Možete generirati nove ideje usklađene s vašom estetikom, ponovno koristiti model kroz projekte, briefove i kampanje te proizvoditi sadržaj u velikim količinama bez gubitka onoga što vaš rad čini prepoznatljivim”, poručili su iz Adobea u priopćenju.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje kontrole nad autorskim pravima. Iako korisnici prije treniranja modela moraju potvrditi da posjeduju potrebna prava i dozvole, Adobe nije precizirao postoje li dodatni mehanizmi koji bi spriječili treniranje modela na tuđem sadržaju bez odobrenja.