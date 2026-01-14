Apple Creator Studio – integrirana pretplata za profesionalne kreativne alate

Apple objedinjuje svoje najmoćnije kreativne aplikacije poput Final Cut Pro i Logic Pro u jedinstveni pretplatnički paket s naprednim AI značajkama, dostupan od 28. siječnja

Iz Applea su se početkom tjedna pohvalili da im je 2025. godina bila rekordna za sektor usluga, odnosno da je korištenje njihovih digitalnih servisa i pretplata bilo na najvišoj razini ikad. Potom su već sljedećeg dana najavili novu pretplatu – Apple Creator Studio, softverski paket koji obuhvaća sve alate koji bi jednom kreativcu ili studiju mogli zatrebati.

Sve u jednom

Novi pretplatnički paket na jednom mjestu i uz jednu mjesečnu ili godišnju pretplatu donosi njihove profesionalne aplikacije za video, glazbu i dizajn. Kolekcija uključuje Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor i MainStage. Uz pristup navedenom softveru, pretplatnici dobivaju i nove funkcije pogonjene AI-jem te premium sadržaj unutar aplikacija Keynote, Pages i Numbers, dok će podrška za Freeform biti dostupna naknadno.

Cilj ove inicijative je pružiti korisnicima Maca, iPada i iPhonea aplikacije profesionalne kvalitete kroz jednostavan model pretplate. Apple Creator Studio osmišljen je, kažu, kako bi kreativcima svih profila omogućio lakše realiziranje umjetničkih vizija uz visoku razinu zaštite privatnosti, nadograđujući već poznata iskustva rada u Appleovom ekosustavu.

Video, slike, glazba, tekst

Final Cut Pro u okviru ovog paketa donosi napredne alate za montažu videa, uključujući nove inteligentne značajke koje ubrzavaju radne procese. Posebna novost je dolazak aplikacije Pixelmator Pro na iPad, koja je u potpunosti prilagođena sučelju na dodir i radu s olovkom Apple Pencil. Time se omogućuje profesionalna obrada slika u pokretu uz sinkronizaciju s Mac verzijom tog alata. Glazbeno stvaralaštvo u Logic Pro aplikaciji dobiva pojačanje u obliku pametnih značajki, tj. umjetne inteligencije koja pomaže pri pisanju, produkciji i miksanju glazbe.

Poznate uredske i korisničke aplikacije Keynote, Pages, Numbers i Freeform ostat će u svojim osnovnim izvedbama besplatne, a nastavit će i kao takve dobivati redovita ažuriranja.

Apple Creator Studio bit će dostupan u App Storeu od srijede, 28. siječnja, po cijeni od 12,99 dolara mjesečno ili 129 dolara godišnje, uz uključen probni besplatni period od mjesec dana. Unatoč uvođenju novog modela, Apple je potvrdio da će korisnici Mac računala i dalje imati opciju jednokratne kupnje pojedinačnih verzija aplikacija, dok će studenti i obrazovni djelatnici (barem u SAD-u) dobiti i popuste.