Appleova nadograđena Siri ponovno odgođena

Zbog tehničkih problema u internom testiranju, Appleovu nadograđenu Siri ipak nećemo vidjeti u iOS-u 26.4 već tek u svibnju

Ovoga je ponedjeljka objavljena vijest da će se neki dijelovi nadograđene Siri moći isprobati već u sljedeća dva tjedna u sklopu beta verzije iOS-a 26.4. No, kako sada navodi Bloombergov Mark Gurman, taj je termin pomaknut i nadograđenu Siri nećemo vidjeti prije izdavanja iOS-a 26.5.

Naime, razlog ove odgode leži u tehničkim problemima. Među njima se spominju sporiji odgovori, netočno tumačenje upita, poteškoće u obradi složenijih pitanja te neočekivano prebacivanje na ChatGPT umjesto korištenja Appleovih vlastitih modela ili po novome Geminija.

Interni testeri navodno su primijetili i probleme s prepoznavanjem bržeg govora, pri čemu bi Siri u pojedinim situacijama prekidala korisnike usred rečenice. Sve to navodno bi trebalo biti popravljeno do iOS-a 26.5 čija se stabilna verzija očekuje u svibnju.