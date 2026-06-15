Beta verzije iOS 27 i macOS 27 potvrdile dolazak sklopivog iPhonea i MacBooka na dodir

Iako je Apple na ovogodišnjem WWDC-u u prvom planu držao novu, pametniju Siri i unaprjeđenja unutar paketa Apple Intelligence, najuzbudljivije vijesti zapravo se kriju tamo gdje ih javnost nije trebala odmah vidjeti

Prve developerske bete sustava iOS 27 i macOS 27 donijele su konkretne, kodne dokaze o dolasku dva potpuno nova hardverska formata iz Cupertina: sklopivog iPhonea i MacBooka sa zaslonom osjetljivim na dodir o čemu smo objavili vijest. Opširnije o tome i drugim najzanimljivijim novostima piše poznati Bloombergov insajder Mark Gurman.

Hardverski dokazi u kodu: Projekt V68 i K114/K116

Za razliku od dosadašnjih glasina koje su se oslanjale isključivo na izvore iz opskrbnog lanca, prve bete novih operativnih sustava sadrže jasne softverske temelje za nove uređaje. Najopipljiviji dokaz za sklopivi iPhone (interni kod V68) krije se u ažuriranoj aplikaciji iPhone Mirroring unutar sustava macOS 27. Ona sada omogućuje rastezanje prikaza u šire formate, nalik onima na iPadu, što je jasan znak prilagodbe promjenjivim omjerima stranica. Što je još važnije, duboko u kodu iOS-a 27 pronađene su izravne reference na uređaj s više zaslona, dodatne senzore položaja te softverske mehanizme koji prepoznaju točan kut pod kojim je uređaj otvoren. Gurman navodi da bi se ovaj uređaj mogao pojaviti već u rujnu ove godine, prateći uobičajeni jesenski hardverski ciklus.

MacBook s ekranom na dodir

Apple godinama odbija ideju Mac računala s ekranom na dodir, no softver je konačno razotkrio MacBook s ekranom na dodir (interni kodovi K114 i K116). U sustavu macOS 27 uvedene su geste poput pull-to-refresh (povuci za osvježavanje) za Mail i Safari, što je standardna mehanika isključivo na mobilnim sučeljima. Dodatno, funkcija Sidecar (korištenje iPada kao sekundarnog ekrana) od sada podržava puni unos dodirom unutar samog macOS okruženja. Možda najzanimljiviji detalj je redizajnirano Siri sučelje na Macu: ono je sada oblikovano poput pilule koja "izranja" iz gornjeg dijela ekrana, imitirajući Dynamic Island, element koji na aktualnim Mac računalima ne postoji, a koji se očekuje na nadolazećim modelima visoke klase krajem ove ili početkom 2027. godine.

Siri dobiva skriveni "App Store" za konkurentske AI modele

Na WWDC-u je pompozno najavljena integracija s OpenAI-jevim ChatGPT-jem, no unutar same bete iOS-a 27 otkriven je znatno ambiciozniji plan. Apple je u pozadini aktivirao izbornik za upravljanje takozvanim AI ekstenzijama (Extensions). Riječ je o preklopniku (AI chatbot picker) unutar postavki koji će korisnicima omogućiti da, umjesto zadane Siri ili ChatGPT-ja, kao primarni AI motor postave druge konkurentske modele. Apple već pregovara s Anthropicom za integraciju modela Claude i s Googleom za Gemini. Vjeruje se da Apple ovu opciju nije javno demonstrirao na pozornici kako ne bi zasjenio vlastiti napredak sa Siri, ali i kako bi zadržao pravne i PR adute u trenutnim regulatornim bitkama s Europskom unijom oko interoperabilnosti sustava.

Što je Apple prešutio na prezentaciji?

Neke od funkcija koje su već potpuno operativne na uređajima Appleovih zaposlenika namjerno su izostavljene iz službene prezentacije. Prva je potpuno prilagodljiva aplikacija za kamere, gdje će korisnici moći detaljno presložiti sučelje i kontrole. Gurman nagađa da se ova opcija čuva kao ekskluzivni prodajni adut za iPhone 18 Pro, koji donosi najveći skok u hardveru kamere u posljednjih nekoliko generacija. Druga je modularno naličje (Watch Face) za Apple Watch, novi, iznimno detaljan prikaz informacija koji će biti lansiran na jesen, zajedno s novom serijom pametnih satova.

Gurmanova presuda prvoj beti

Jednostavno, Gurman kaže: Siri je napokon logična, ali revolucija je izostala. Kada se maknu sklonjeni noviteti i pogleda ono što je trenutačno dostupno, nova Siri donosi stabilnost koja je Appleu očajnički trebala. Uvođenje osobnog konteksta i svjesnosti onoga što se nalazi na ekranu, inače funkcije koje su inicijalno obećane još 2024. godine, konačno rješava neke banalne probleme. Siri više neće korisnika navoditi na lokaciju u Japanu ako zatraži navigaciju do lokalnog sushi restorana istog imena.

Ipak, Gurman slikovito opisuje trenutačne mogućnosti: "Siri AI je poput iMoviea, dok je ChatGPT kao Final Cut Pro". Nova Siri je izvrsna za prosječnog korisnika jer donosi brzu pretragu e-mailova, poruka, kontekstualno prebacivanje kalendarskih sastanaka i bazičnu obradu teksta, no za kompleksnije zadatke poput programiranja, dubinske analize podataka i pregleda masivnih PDF dokumenata, napredni korisnici i dalje će morati posezati za specijaliziranim aplikacijama. Sa softverske strane, prva beta očekivano pati od dječjih bolesti, spora je, povremeno prekida upite i gubi povijest razgovora, no Apple je postavio čvrst temelj koji će, pod uvjetom da se bugovi ispeglaju do jeseni, osigurati mirnu tranziciju prema novoj eri Apple hardvera, tvrdi autor u biltenu "Power On".