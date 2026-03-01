Copilot bi vas mogao "zaskočiti" kad god otvorite link iz Outlooka

Microsoft najavljuje još dublju integraciju umjetne inteligencije, pa će od svibnja preglednik Edge automatski aktivirati Copilota pri otvaranju poveznica iz e-pošte, zbog "pružanja kontekstualnih uvida"

Sandro Vrbanus nedjelja, 1. ožujka 2026. u 17:47

Microsoft je službeno najavio novu funkcionalnost svojeg internetskog preglednika Edge, koja će dodatno osnažiti prisutnost umjetne inteligencije u svakodnevnom radu – kao da njihov Copilot već nije sveprisutan. Prema novim podacima koji su se pojavili u razvojnom planu sustava Microsoft 365, Edge će automatski otvarati bočnu traku s Copilotom svaki put kada korisnik klikne na poveznicu unutar Outlooka. Globalna primjena te funkcije očekuje se u svibnju.

c

Cilj ove nadogradnje je pružanje takozvanih "kontekstualnih uvida" i prijedloga temeljenih na sadržaju e-pošte, ali i stranice na koju svaka poveznica vodi. Iz Microsofta navode kako će ovo iskustvo pomoći korisnicima da brže razumiju sadržaj i poduzmu potrebne korake uz manje klikova, čime se nastoji produljiti "produktivno vrijeme pregledavanja" unutar njihovog ekosustava.

U praksi, to znači da bi svaki klik na link u Outlooku, koji ste dobili putem e-pošte automatski otvarao ne samo Edge i web stranicu na koju vodi, već i bočnu traku s Copilotom – a u njoj bi se prikazivali sažeci onoga što ionako vidite na ekranu.

Ovaj potez u potpunosti je usklađen s trenutnom strategijom tvrtke koja teži postavljanju Copilota u gotovo svaki segment softverskih rješenja. Ažuriranje će biti primarno dostupno na standardnim cloud instancama, koje su ionako već duboko povezane s Copilotom.

Mnogo je nejasnoća

Trenutačno ostaje nejasno hoće li korisnici morati sami uključiti ovu opciju ili će ona biti automatski aktivirana kao zadana postavka. Nije poznato niti koliku će razinu kontrole nad ovakvim ponašanjem sustava imati administratori u poslovnim okruženjima, kao niti kako će se to sve provoditi u slučajevima kad Edge nije zadani preglednik u OS-u. Također, još uvijek nema potvrđenih informacija o tome koliko će jednostavno biti učiniti ono što će mnogi odmah vjerojatno poželjeti – isključiti ovu funkciju.

Očekuje se da će u narednim mjesecima, kako se bude bližio datum lansiranja, biti poznato više tehničkih detalja.

