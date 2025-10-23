DRUID AI predstavio samorazvijajuće poslovne AI agente – budućnost autonomnih sustava

U Londonu je predstavljeno rješenje Virtual Authoring Teams, nova generacija samorazvijajućih poslovnih AI agenata koji mogu autonomno dizajnirati, testirati i implementirati druge AI agente

Bug.hr četvrtak, 23. listopada 2025. u 13:00

DRUID AI, američka tehnološka kompanija i inovator u području umjetne inteligencije, predstavila je na konferenciji Symbiosis 4 u Londonu svoje dosad najnaprednije rješenje: Virtual Authoring Teams — novu generaciju samorazvijajućih AI agenata koji mogu autonomno dizajnirati, testirati i implementirati druge AI agente.

Ovaj iskorak označava prekretnicu u razvoju umjetne inteligencije i pozicionira DRUID AI kao kao središnji sustav koji povezuje tehnologiju i ljude te omogućuje autonomno funkcioniranje poslovnih procesa na razini cijelog poduzeća.

Tvornice za automatizaciju

DRUID AI sada odražava strukturu stvarnih Centara izvrsnosti, djelujući kao “tvornica” za automatizaciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji. Zahvaljujući ovoj inovaciji, koju pokreće DRUID Conductor, sustav za inteligentnu orkestraciju, poslovna automatizacija napokon prelazi granice fragmentiranih alata i pretvara se u mjerljive poslovne rezultate, s praćenjem povrata ulaganja (ROI) ugrađenim u svaki proces.

U skladu sa svojom misijom da umjetnu inteligenciju učini dostupnom svima, DRUID AI framework omogućuje poslovnim korisnicima da sukreiraju inteligentne agente putem prirodne, intuitivne interakcije — do 10x brže nego dosad, dok tehnički timovi mogu skalirati isporuku na razini velikih organizacija, stvarajući više od 25 agenata mjesečno uz potpunu orkestraciju, nadzor i usklađenost s propisima.

"S DRUID-om umjetna inteligencija uistinu funkcionira -  to je AI koji doista radi. Ona razmišlja, testira se i donosi rezultate kojima možete vjerovati, uz ugrađenu transparentnost, točnost i kontrolu", izjavio je Joe Kim, glavni izvršni direktor tvrtke DRUID AI. "Tvrtke napokon mogu uskladiti tehnologiju, podatke i ljudsku stručnost u jedinstven, inteligentan i odgovoran sustav. Mogu ostvariti mjerljiv povrat ulaganja (ROI) već danas, a istovremeno stvarati temelje za inovacije budućnosti", naglasio je .

Ekosustav AI agenata

Tvrtka je ujedno predstavila i DRUID Agentic Marketplace, pažljivo oblikovani ekosustav spremnih AI agenata za neposrednu primjenu u sektorima poput bankarstva, zdravstva, visokog obrazovanja i osiguranja. Svako je rješenje izgrađeno na najvišim standardima korporativnog upravljanja i sigurnosti, omogućujući bržu i sigurniju primjenu umjetne inteligencije te izravan put prema agentičkom AI-ju.

U skladu s ovim inovacijama, DRUID AI je predstavio i osvježeni vizualni identitet, koji naglašava načelo „dokazi umjesto obećanja”. Tri stupa na kojima se temelji brend -  kontrola, točnost i rezultati — odražavaju DRUID-ovu misiju usmjerenu na čovjeka: stvaranje transparentne, objašnjive umjetne inteligencije koja donosi stvaran poslovni učinak i poboljšava kvalitetu života.

S više od 65 novih funkcionalnosti i dubokim integracijama s platformama kao što su Genesys, Microsoft, Avaya, Oracle i Salesforce, DRUID AI nastavlja osnaživati organizacije i timove, pomažući im da orkestriraju umjetnu inteligenciju, sustave i podatke u jedan inteligentan tok, u kojem svaka interakcija stvara vrijednost. Od američkih vladinih agencija i nacionalnih zdravstvenih sustava, do globalnih telekomunikacijskih tvrtki i sveučilišnih mreža, DRUID-ova Agentic AI platforma već danas pokreće više od 100 milijuna stvarnih interakcija mjesečno.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi