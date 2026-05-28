Europska alternativa Microsoft Officeu i Google Docsu izlazi 9. lipnja

Euro-Office donosi zajedničko uređivanje dokumenata, tablica i prezentacija, a razvija se kroz suradnju više europskih tehnoloških tvrtki i organizacija

Europske tehnološke tvrtke i organizacije predstavile su datum izlaska novog uredskog paketa Euro-Office, koji će korisnicima biti dostupan za preuzimanje od 9. lipnja. Riječ je o rješenju otvorenog koda razvijenom s ciljem smanjenja ovisnosti europskih organizacija o američkim platformama poput Microsoft Officea i Google Docsa.

Kao što se može i pretpostaviti, Euro-Office omogućuje zajedničko uređivanje dokumenata, tablica i prezentacija. Prva stabilna verzija bit će integrirana u različita kolaboracijska rješenja i poslovne platforme, uključujući najnoviju verziju Nextcloud Huba 26 Spring. Korisnici IONOS Managed Nextclouda moći će instalirati Euro-Office odmah nakon lansiranja, dok će šira integracija u IONOS Workspace uslugu stići kasnije tijekom ljeta. Francuski XWiki planira implementaciju tijekom četvrtog kvartala ove godine.

Projekt je inače rezultat suradnje europskih tvrtki i organizacija, među kojima su IONOS, Nextcloud, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, BTactic, OpenXchange i Office.eu. Mnogi od njih osiguravaju razvojne resurse za Euro-Office te ih nastavljaju širiti, čime otvaraju nova radna mjesta i potiču inovacije u Europi. Primjerice, u travnju su IONOS i Nextcloud započeli zapošljavanje posebnog razvojnog tima za Euro-Office, a prve pozicije već su popunjene.

„Naš glavni prioritet bio je ponuditi verziju s kojom ljudi zaista mogu raditi. Prvo smo morali očistiti kod, implementirati sigurnosne nadogradnje i integrirati Euro-Office s postojećim rješenjima. Sljedeći korak je rad na desktop i mobilnim aplikacijama te dodatnim mogućnostima integracije. Za potpuno suvereno rješenje važno je i potpuno podržati otvorene standarde poput ODF formata, što će biti među glavnim prioritetima sljedećeg izdanja”, izjavio je Frank Karlitschek, izvršni direktor Nextclouda.

Iako je ovaj projekt još uvijek u ranoj fazi razvoja, kreatori vjeruju da bi Euro-Office dugoročno mogao postati jedna od ključnih europskih alternativa dominantnim uredskim platformama. U galeriji ispod pogledajte kako će izgledati.