Geekbench 7 stiže s novim testovima te realističnijim mjerenjem performansi

Nova verzija popularnog benchmark alata donosi redizajnirano višejezgreno testiranje, nove AI i multimedijske scenarije te preciznije rezultate koji bolje odražavaju stvarnu upotrebu računala i mobilnih uređaja

Primate Labs službeno je predstavio Geekbench 7, novu generaciju svog popularnog alata za mjerenje performansi. Novo izdanje donosi redizajnirane testove za CPU i GPU te nove radne scenarije koji bi, prema navodima tvrtke, trebali vjernije prikazati stvarne načine korištenja modernih uređaja.

Najveće promjene odnose se na procesorsko testiranje. Naime, Geekbench 7 uvodi nove multimedijske zadatke koji uključuju kodiranje, dekodiranje i obradu zvuka i videa, pri čemu simuliraju svakodnevne aktivnosti poput videopoziva, dijeljenja zaslona i reprodukcije multimedijskog sadržaja.

Ljubitelji videoigara dobit će i novi Game Physics test temeljen na Jolt Physics sustavu, dok je test za obradu fotografija proširen složenijim scenarijima uređivanja. Uz to, test upravljanja fototekom sada podržava uvoz i obradu slikovnih formata JPEG XL i DNG.

Primate Labs promijenio je i način izvođenja višejezgrenih testova. Umjesto da se svi zadaci automatski izvršavaju na svim jezgrama procesora, Geekbench 7 koristi više jezgri samo kada to odgovara stvarnom načinu rada pojedine aplikacije. Tvrtka tvrdi da će takav pristup spriječiti umjetno napuhavanje rezultata, zbog čega je iz višejezgrenih testova uklonjen i HTML5 preglednički benchmark.

Promjene su zahvatile i grafički dio testiranja. Umjesto naglaska na 3D renderiranju, GPU testovi sada se usredotočuju na zadatke povezane sa stvaranjem sadržaja i umjetnom inteligencijom. Među njima su simulacija filtara za lice u aplikacijama društvenih mreža, povećavanje rezolucije fotografija uz pomoć strojnog učenja te obrada virtualnih pozadina u aplikacijama za videokonferencije.

Kao i prethodne verzije, Geekbench 7 besplatan je za osobnu upotrebu, a dostupan je za Android, iOS, Windows, macOS i Linux.