Google Assistant ovoga rujna odlazi u povijest

Nakon prvotne odgode planova, Google je potvrdio da početkom rujna kreće s gašenjem Google Assistanta te da će ga zamijeniti Gemini

Google je potvrdio da će od 4. rujna početi postupno ukidati Google Assistant na Android mobitelima i tabletima, kao i na nizu povezanih uređaja, što ukjlučuje pametne satove, slušalice i automobile koji koriste Android Auto. Korisnici će umjesto Google Assistanta dobiti Gemini, koji ujedno postaje Googleov glavni AI asistent.

Vijest je otkrivena putem e-maila koji je, prema navodima portala 9to5Google, Google poslao dijelu korisnika, a koji je u cijelosti objavljen i na Redditu.

"Počet ćemo uklanjati pristup Google Assistantu od 4. rujna, a očekujemo da će taj proces potrajati nekoliko tjedana kako bi obuhvatio sve korisnike. Nakon što pristup bude uklonjen, više nećete moći koristiti niti se vratiti na Google Assistant na svom mobitelu, tabletu ili povezanim uređajima", stoji u poruci.

Google navodi da će korisnici u državama u kojima je Gemini dostupan i čiji uređaji zadovoljavaju minimalne zahtjeve ubuduće koristiti isključivo Gemini. Iznimka su vozila s ugrađenim Googleovim sustavom te uređaji s Google Homeom i Google TV-om, na kojima će Google Assistant zasad ostati dostupan.