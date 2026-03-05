Google Chrome prelazi na dvotjedni ciklus nadogradnji

Nove verzije Chromea do sada su izlazile svakih četiri tjedna, a od rujna će se taj ciklus smanjiti na dva tjedna

Google je najavio da od rujna ove godine prelazi na novi, dvotjedni ciklus nadogradnji stabilnih verzija Chromea.

Oni koji koriste Chrome znaju da su nove verzije izlazile u četverotjednom ritmu, dok je prije 10-ak godina taj ciklus iznosio šest tjedana. Iz Googlea kažu da bi novi model nadogradnje trebao korisnicima i developerima omogućiti brži pristup poboljšanjima performansi, sigurnosnim zakrpama i novim funkcijama.

„Iako će izdanja biti češća, njihov manji opseg smanjuje mogućnost problema i pojednostavljuje otklanjanje pogrešaka nakon objave. Zahvaljujući nedavnim poboljšanjima procesa, uvjereni smo da će ova promjena zadržati naše visoke standarde stabilnosti“, priopćili su iz Googlea.

Promjena se odnosi na sve platforme na kojima je Chrome dostupan, uključujući desktop, Android i iOS. Novi ciklus započinje stabilnim izdanjem Chromea 153 koje stiže 8. rujna, a i beta verzije prelaze na isti dvotjedni ritam. Za Dev i Canary kanale nema promjena, dok će Extended Stable verzija za poslovne administratore i Chromium integratore i dalje slijediti osmotjedni ciklus.