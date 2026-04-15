Google ima novu desktop aplikaciju za Windowse i AI "vještine" u Chromeu

Google je globalno lansirao nadograđenu aplikaciju za Windows korisnike koja donosi napredno lokalno i cloud pretraživanje te podršku za AI Mode, a Chrome dobiva prečice za AI zadatke

Sandro Vrbanus srijeda, 15. travnja 2026. u 11:37

Službeno je objavljeno da je nadograđena desktop aplikacija Googleove tražilice dostupna za korisnike operacijskog sustava Windows diljem svijeta. Zasebna desktop aplikacija, trenutačno dostupna samo na engleskom jeziku, osmišljena je kako bi korisnicima omogućila izravan pristup Googleovim uslugama bez potrebe za otvaranjem internetskog preglednika – samo pritiskom na kombinaciju tipki Alt+razmak.

Google na vašem računalu

Nova značajka ove aplikacije je ugrađeni "AI Mode", koji korisnicima omogućuje postavljanje složenih pitanja i primanje odgovora generiranih umjetnom inteligencijom, kao što to već neko vrijeme čini njihova tražilica na webu. Međutim, prednost dekstop aplikacije nad web tražilicom jest njezina duboka integracija s korisnikovim lokalnim računalom i Google Drive pohranom, jer može pretražiti i jedno i drugo, jednako kao i Internet.

S aplikacijom se može i podijeliti zaslon, što omogućuje korisnicima postavljanje pitanja o specifičnom prozoru ili cijelom zaslonu – izravno u sustav Google Lens, koji potom može obaviti pretraživanje, prevoditi tekst s fotografija, rješavati matematičke zadatke ili jednostavno dati više informacija o vizualnim elementima koji se u tom trenutku prikazuju na monitoru.

Aplikaciju je moguće preuzeti ovdje, a u nastavku donosimo kratki demo video:

Personalizirane AI "vještine"

Osim samostalne aplikacije, Google uvodi i značajnu nadogradnju unutar preglednika Chrome pod nazivom "Skills". Ova funkcionalnost omogućuje korisnicima da pohrane i ponovno koriste svoje najkorisnije promptove za umjetnu inteligenciju Gemini. Umjesto opetovanog upisivanja istih instrukcija prilikom posjeta različitim internetskim stranicama, korisnici sada mogu kreirati vlastite automatizirane radne procese koji se pokreću jednim klikom.

Spremanje vještina vrši se izravno iz povijesti razgovora s Geminijem, a njihovo aktiviranje na trenutačno otvorenoj stranici ili odabranim karticama obavlja se jednostavnim upisom kose crte ( / ) unutar Geminijevog sučelja u Chromeu ili klikom na znak plus ( + ). Dakako, nudi se i opcija naknadnog uređivanja spremljenih Skillova te njihova organizacija u poseban Library.

Napominjemo da je ova mogućnost dostupna samo korisnicima koji već imaju Gemini duboko integriran u Chrome, a to su oni s američkog i još šačice tržišta – kod nas će, kao i većina toga, vjerojatno stići kroz koji mjesec.

