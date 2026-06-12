Honorova Magic serija dobiva 7 godina softverske podrške

Honorova serija flagship mobitela, Magic, po novome će dobivati sedam godina nadogradnji Androida i sigurnosnih zakrpi, dok će jeftinije, numeričke serije imati podršku od šest godina

Honor je objavio da će svi modeli iz serije Magic u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu dobivati sedam godina nadogradnji Androida i sigurnosnih zakrpa. Ova potvrda stiže uoči skorog dolaska novog, sklopivog Magica V6 na europsko tržište.

Honor ovom odlukom staje uz bok proizvođačima poput Samsunga i Googlea koji također nude sedmogodišnju softversku podršku za svoje najjače uređaje. Također, istaknimo i da je Honor potvrdio da će pristupačniji modeli iz njihove numeričke serije (npr. Honor 600), dobivati šest godina ažuriranja, što znači da se tvrtka pobrinula i za uređaje srednjeg ranga.

U sklopu najave o produljenju podrške, najavili su i da će nadolazeća verzija Magic OS-a 10.0.0.160 donijeti novu značajku Virtual Permissions. Riječ je o funkciji koja omogućuje pokretanje aplikacija koje zahtijevaju određene dozvole bez stvarnog odobravanja pristupa osjetljivim podacima korisnika, čime se dodatno unaprjeđuje zaštita privatnosti.

Više o Honorovom Magicu V6 pročitajte u našem tekstu kojeg prilažemo.