iČelnik je softver za "suvremen župane i gradonačelnike" velike, ali ne baš poznate hrvatske tvrtke

Tvrtka Libusoft Cicom predstavila je danas na konferenciji za medije iČelnik - domaće IT rješenje koje čelnicima županija, gradova i općina služi kao potpora u donošenju odluka

Znate li za tvrtku hrvatsku programersku tvrtku Libusoft Cicom? Vjerovali ili ne, ima oko 130 zaposlenih, a bavi se razvojem aplikacija za upravljanje gradovima, općinama i županijama... Danas su tako predstavili iČelnik, rješenje za upravljanje proračunom za "suvremene župane i grado/načelnike", svojevrsni alat za transparentno, argumentirano i brzo donošenje odluka...

Moderan čelnik danas ima i moderne zadatke pa je sve češće u prilici da i izvan svog ureda treba pristup važnim podacima. Da bi u svakom trenu imao uvid u stanje poslovanja i rezultate upravljanja financijama potreban je praktičan alat – IT rješenje koje u par poteza dohvaća tražene informacije. Baze podataka jedne županije, grada ili općine ogromne su, raznolike i isprepletene kroz više dimenzija. U svemu tome izvrsno se snalazi iČelnik – aplikacija koja čelnicima služi kao potpora u donošenju odluka. To je izvještajni portal putem kojeg mogu brzo i jednostavno doći do svih brojki od interesa, pratiti realizaciju proračuna, kontrolirati prihode, rashode, troškove plaćanja, stanje riješenosti predmeta građana i sve relevantne financijske pokazatelje, stoji u priopćenju tvrtke.

"iČelnik je moderan softver koji se tako i koristi: podaci su u realnom vremenu dostupni na bilo kojem smartfonu, tabletu ili računalu spojenom na internet.

Ovo je prva i jedina takva aplikacija na našem tržištu i u regiji. Čelnicima zorno daje uvid u promet i stanje novčanih sredstava; naplatu, promjene i stanje potraživanja, kao i usporedbu podataka s rezultatima i stanjem iz prijašnjih obračunskih razdoblja – jer prikaz trenda olakšava donošenje kvalitetnih odluka. Preduvjet za korištenje iČelnika su strukturirane i uređene baze podataka, digitalizirano poslovanje i međusobna povezanost svih LC softverskih aplikacija.

Aplikacija ima mogućnost prilagodbe razine pristupa informacijama pa je, osim rukovodećih ljudi jedinica lokalne samouprave, mogu koristiti i njihovi djelatnici i suradnici. I njima će aplikacija biti korisna u strateškom planiranju, praćenju realizacije zadataka i ocjenjivanju vlastite efikasnosti.

Digitalizacija vodi efikasnijem, transparentnijem i bržem poslovanju što pridonosi kvaliteti i boljem standardu života građana. Očito je došlo vrijeme u kojem će oni koji se brže digitaliziraju i prihvate prednosti koje nudi tehnologija brže i prednjačiti svojim rezultatima", kažu iz Libusoft Cicoma.