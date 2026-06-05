Koliko VRAM-a zapravo troši kontekst na lokalnom modelu?

Jedna od zbunjujućih postavki na alatima za korištenje lokalnih modela je veličina konteksta, koja jede bitno više memorije nego bismo pomislili i čije stvarno zauzeće VRAM-a ne možemo „intuitivno“ predvidjeti jer ovisi o tipu i arhitekturi modela i mora se izračunati

Prozori konteksta od 128 tisuća, 256 tisuća pa i milijun tokena postali su uobičajena stavka na specifikacijama novih jezičnih modela. Na papiru to zvuči kao poziv da u model ubacimo čitave knjige, baze koda ili mjesece prepiske. U praksi, čim takav model pokušamo pokrenuti lokalno, naletimo na prepreku: dostupnu memoriju.

Iako nam je prva briga kod biranja lokalnog modela obično hoće li sam model stati u memoriju grafičke kartice, druga prepreka, veličina konteksta, zna pojesti i više VRAM-a od samog modela. Ova memorija se zove KV cache (key-value cache), a to je memorija u koju se sprema kontekst razgovora. Što je prozor konteksta dulji, to više memorije treba, i to posve neovisno o tome koliko model ima parametara.

Zašto kontekst troši memoriju?

Tijekom generiranja teksta model za svaki već pročitani token pamti dva vektora: ključ (key) i vrijednost (value). Ti se vektori spremaju u takozvani KV cache kako ih model ne bi morao iznova računati pri svakom sljedećem tokenu, što bi inače generiranje usporilo do neupotrebljivosti. Cijena te uštede u brzini plaća se memorijom i to memorijom koja raste linearno: dvostruko dulji kontekst znači dvostruko veći cache.

Kažemo da veličinu ovog cachea nije moguće „intuitivno“ pogoditi jer ne ovisi o samo broju parametara modela, nego o njegovoj arhitekturi. U to su uključeni: broj slojeva modela, broj KV-glava i dimenzija svake glave. Formula izračuna je ova:

memorija po tokenu = 2 x slojevi x KV-glave x dimenzija glave x bajtova po elementu

Faktor dva dolazi otuda što se pamte i ključ i vrijednost.

Uzmimo za primjer Llamu 3 8B: ima 32 sloja, osam KV-glava, dimenziju glave 128 i pamti cache u fp16 formatu (dva bajta). To je 2 x 32 x 8 x 128 x 2, odnosno 131.072 bajta, točno 128 kilobajta po jednom tokenu. Pomnožimo li to sa 128 tisuća tokena, dobivamo oko 16 gigabajta, a s milijun tokena to je – zagrc! - 131 gigabajt. Sve to samo za cache, prije nego što smo u memoriju uopće smjestili sam model.

Qwen3.6 27B koji sam zauzima 16,28 GB s kontekstom od 256K traži ukupno 44,5 GB prostora za izvršavanje. Prelijevanje slojeva modela i konteksta u RAM usporit će izvođenje inače izvrsnog modela do neupotrebljivosti

Zašto dva slična modela troše različito

Ovdje na scenu stupa GQA (grouped-query attention), trik kojim noviji modeli dramatično smanjuju cache. Umjesto da svaka glava pažnje ima vlastiti par ključ-vrijednost, više glava pažnje dijeli isti par. Manje pohranjenih parova znači manji cache, a kvaliteta odgovora pritom gotovo i ne trpi. Posljedica je očita u brojkama: Qwen2.5 7B troši svega 56 KB po tokenu, dok Mistral 7B, praktički iste veličine, troši 128 KB, više nego dvostruko. Drugim riječima, kad birate model za rad s dugim kontekstom, broj parametara govori vam malo; arhitektura govori sve. Dva modela koja na disku zauzimaju jednako mjesta mogu se na duljem kontekstu razlikovati u potrošnji memorije za faktor dva ili više.

KV cache pri fp16 (dva bajta po elementu)

Model Po tokenu 64K 128K 256K 512K 1M Llama 3.x 8B 128 KB 8,59 GB 17,2 GB 34,4 GB 68,7 GB 131,1 GB Qwen2.5 7B 56 KB 3,76 GB 7,52 GB 15,0 GB 30,1 GB 57,3 GB Mistral 7B 128 KB 8,59 GB 17,2 GB 34,4 GB 68,7 GB 131,1 GB Gemma 2 9B 336 KB 22,5 GB 45,1 GB 90,2 GB 180,4 GB 344,1 GB Llama 3.x 70B 320 KB 21,5 GB 42,9 GB 85,9 GB 171,8 GB 327,7 GB Qwen2.5 32B 256 KB 17,2 GB 34,4 GB 68,7 GB 137,4 GB 262,1 GB Mistral Small 24B 160 KB 10,7 GB 21,5 GB 42,9 GB 85,9 GB 163,8 GB

* (Navedene brojke su teoretski KV cache izračunat iz formule. Stvarna potrošnja u llama.cpp i Ollami zna biti par posto veća zbog dodatnog troška implementacije i poravnanja memorije - “paddinga”.)

Brojke u tablici odnose se isključivo na KV cache i dolaze povrh težine samog modela. Konkretno: Llama 3 70B u Q4 kvantizaciji zauzima oko 40 GB samo za model; dodamo li 64 tisuće tokena konteksta, treba nam još 21 GB, dakle ukupno preko 60 GB VRAM-a. Prozor od milijun tokena kod tog modela tražio bi 328 GB samo za cache, više nego što imaju četiri vrhunske profesionalne kartice zajedno. Ondje gdje brojke počnu rasti u stotine gigabajta, priča o lokalnom pokretanju polako prelazi u područje radnih stanica i poslužitelja.

Dugi kontekst je i sporiji

Vrijedi spomenuti i dodatne probleme. Prije nego što model ispiše prvi token odgovora, model mora pročitati i obraditi cijeli ulazni kontekst, korak koji se zove prefill. Taj posao raste s duljinom ulaza, pa ćemo kod vrlo dugih razgovora primijetiti osjetnu pauzu prije nego što odgovor uopće krene. Dugi kontekst, dakle, ne košta samo memoriju nego i vrijeme, što je još jedan razlog da prozor ne dižemo na maksimum bez stvarne potrebe.

Kako stisnuti cache: kvantizacija

Dobra je vijest da se i sam cache može kvantizirati. Standardno se ključevi i vrijednosti pamte u fp16 formatu (dva bajta po elementu), no spuštanjem na q8 (jedan bajt) potrošnja se prepolovi, a gubitak kvalitete u praksi je zanemariv. Agresivniji q4 dijeli je na četvrtinu, uz nešto primjetniji, ali i dalje često prihvatljiv kompromis. U llama.cpp to uključujemo prekidačima --cache-type-k i --cache-type-v , a u Ollami varijablom okruženja OLLAMA_KV_CACHE_TYPE . Kvantizacija cachea često je najjeftiniji način da u istu količinu memorije stane dvostruko dulji kontekst.

KV cache pri q8 kvantizaciji cachea (jedan bajt po elementu, upola manje)

Model Po tokenu 64K 128K 256K 512K 1M Llama 3.x 8B 64 KB 4,29 GB 8,59 GB 17,2 GB 34,4 GB 65,5 GB Qwen2.5 7B 28 KB 1,88 GB 3,76 GB 7,52 GB 15,0 GB 28,7 GB Mistral 7B 64 KB 4,29 GB 8,59 GB 17,2 GB 34,4 GB 65,5 GB Gemma 2 9B 168 KB 11,3 GB 22,5 GB 45,1 GB 90,2 GB 172,0 GB Llama 3.x 70B 160 KB 10,7 GB 21,5 GB 42,9 GB 85,9 GB 163,8 GB Qwen2.5 32B 128 KB 8,59 GB 17,2 GB 34,4 GB 68,7 GB 131,1 GB Mistral Small 24B 80 KB 5,37 GB 10,7 GB 21,5 GB 42,9 GB 81,9 GB

Što to znači u praksi

Pogledamo li brojke trezveno, kontekst od milijun tokena na lokalnom hardveru i dalje je luksuz rezerviran za radne stanice. Čak i skroman model od sedam milijardi parametara traži oko 57 GB samo za cache na fp16, više nego što ima ijedna potrošačka grafička kartica. Tek uz kvantizirani cache i prebacivanje dijela tereta na sistemsku memoriju takvi prozori postaju izvedivi, i to uz osjetan pad brzine.

Za svakodnevni rad, sažimanje dokumenata, programiranje ili pretragu nad lokalnom bazom znanja, prozor od 32 do 128 tisuća tokena posve je dovoljan, a potrošnja ostaje u razumnim granicama. Vrijedi i obrnuto pravilo: ako vam je kontekst kratak, slobodno birate veći i pametniji model jer vam cache neće pojesti memoriju.

Zaključak

Iako je lakše komunicirati s modelima s većim kontekstom, prije nego u konfiguraciji podignemo prozor na maksimum, valja izračunati koliko to košta u zauzeću VRAM-a, jer KV cache zna nečujno pojesti memoriju za koju smo mislili da u njoj imamo učitani model. Pravilo palca je da provjerimo arhitekturu modela, ne samo broj parametara, i postavimo prozor konteksta na onoliko koliko nam stvarno treba. Kad god možemo trebali bismo koristiti kvantizaciju cachea.