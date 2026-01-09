Microsoft ukida slanje dokumenata iz Worda na Kindle

Microsoft je u suradnji s Amazonom još 2023. uveo značajku koja je omogućavala slanje dokumenata iz Worda na Kindle, no sada joj iz nepoznatih razloga gase podršku

Matej Markovinović petak, 9. siječnja 2026. u 21:30
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Microsoft će sljedećeg mjeseca ukinuti značajku Send to Kindle u Wordu, kojom je korisnicima bilo omogućeno izravno slanje dokumenata s Worda na Amazonove e-čitače.

„Opcija slanja dokumenata na Kindle iz Microsoft Worda bit će ukinuta nakon veljače 2026. godine. Nakon ukidanja, korisnici više neće moći pristupiti toj značajki putem izbornika Export. Umjesto toga, preporučuje se slanje datoteka u formatima .doc i .docx izravno putem stranice Send to Kindle“, priopćili su iz Microsofta.

Send to Kindle uveden je 2023. godine u suradnji s Amazonom, a bio je dostupan isključivo korisnicima s aktivnom pretplatom na Microsoft 365. Posebno je bio koristan vlasnicima Kindle Scribea jer je omogućavao da dokumenti na uređaju izgledaju isto kao i u Wordu te da se po njima može pisati i bilježiti.

Razlozi ukidanja ove značajke nisu službeno objašnjeni, no pretpostavlja se da je riječ o slaboj zastupljenosti među korisnicima ili nedovoljnoj iskorištenosti značajke da bi se opravdalo njezino daljnje održavanje.

 



