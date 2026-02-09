Nadograđena Siri stiže u beta verziji iOS-a već do kraja veljače

Beta testeri iOS-a moći će isprobati neke dijelove nadograđene Siri već u sljedeća dva tjedna

Apple planira izdati prvu beta verziju iOS-a 26.4 u sljedeća dva tjedna. Kako doznaje Bloombergov renomirani analitičar Mark Gurman, nadogradnja će donijeti neke odabrane dijelove poboljšane Siri, koju će, prema svemu sudeći, pogoniti Googleov Gemini.

Iako još neće biti pristupa potpuno preuređenoj Siri, korisnici će kroz ovu beta verziju moći isprobati dio novih funkcionalnosti koje nagovještavaju još neke veće promjene. Potpuno nova Siri, zamišljena kao chatbot s naprednijim konverzacijskim mogućnostima, trebala bi biti predstavljena tek s iOS-om 27, najvjerojatnije u lipnju ove godine.

Uz novitete vezane uz Siri, iOS 27 bi se, prema istim izvorima, trebao fokusirati ponajprije na stabilnost sustava, ispravke grešaka, optimizaciju koda, manje dizajnerske dorade i opća poboljšanja performansi.

Kako to i inače biva, korisnici će stabilnu verziju iOS-a 27 dobiti tek nakon Appleovog tradicionalnog jesenskog događaja.