Novi dizajn Xbox Cloud Gaminga prikazuje budućnost sučelja Xboxa

Microsoft je započeo testiranje osvježenog web sučelja za Xbox Cloud Gaming, koje donosi dizajn i način rada znatno bliži Xboxu. Nova verzija trenutačno je dostupna korisnicima Xbox Insidersa te donosi moderniziranu navigaciju sučeljem, brojne nove animacije i vizualno ujednačeniji izgled.

Konkretnije, među novostima se ističu klizni prikaz nadzorne ploče koji se pojavljuje na ekranu, animirana ikona Xboxa koja svijetli i mijenja oblik, kao i poboljšana navigacija između različitih dijelova sučelja. Ove promjene čine korištenje Xbox Cloud Gaminga fluidnijim i uklanjaju dojam klasične web aplikacije u kojoj se svaki odjeljak učitava zasebno.

„Testiramo osvježeno web iskustvo za Xbox Cloud Gaming koje postavlja temelje za brži razvoj novih iskustava za igrače. Ova testna verzija omogućuje prvi uvid u novo web sučelje u pregledniku te priliku da isprobate ažurirani dizajn i način korištenja prije šireg uvođenja“, priopćio je Patrick Siu, glavni voditelj proizvoda u Xboxu.

Microsoft u ovoj fazi nije otkrio kada će novo sučelje postati dostupno svim korisnicima, no činjenica da se spominje kao temelj za „nova iskustva“ jasno navodi da bi ovaj dizajn u budućnosti mogao pronaći put i do sljedeće generacije Xboxa.