"Vibe workinga" - Microsoftov Copilot postaje AI agent, samostalno uređuje Word, Excel i PowerPoint

Microsoft je predstavio Agent Mode za Copilot, moćniju verziju AI asistenta koja može aktivno upravljati aplikacijama i izvršavati složene zadatke u Office dokumentima. Što donosi ova nova era "vibe workinga"?

Microsoft je ovog tjedna počeo s uvođenjem novog "Agent Mode" načina rada unutar svojih Office aplikacija poput Worda, Excela i PowerPointa. Riječ je o značajno naprednijoj verziji Copilot iskustva koju je tvrtka prethodno opisivala kao "vibe working", a koja pretvara AI asistenta iz pasivnog pomagača u proaktivnog agenta sposobnog za samostalan rad.

Ova promjena predstavlja ključni korak u evoluciji načina na koji komuniciramo s produktivnim alatima. Umjesto da samo odgovara na pitanja i nudi prijedloge, Copilot sada može preuzeti kontrolu i izravno izvršavati složene, višestupanjske zadatke unutar vaših dokumenata.

Od pasivnog partnera do aktivnog agenta

Dosadašnja verzija Copilota bila je ograničena snagom temeljnih AI modela. Iako je mogla pomoći s pisanjem ili analizom podataka, nije imala sposobnost izravnog i pouzdanog upravljanja samom aplikacijom.

"Kad smo prvi put isporučili Copilot, temeljni modeli nisu bili dovoljno moćni da bi se Copilot koristio za upravljanje aplikacijama", priznaje Sumit Chauhan, korporativni potpredsjednik Microsoftove Office Product Group. "To je značilo da je Copilot bio pasivan partner u dokumentima: mogao je odgovarati na pitanja, ali je promašio cilj kada se od njega tražilo da izravno poduzme radnju na radnoj površini."

Novi Agent Mode osmišljen je upravo kako bi bolje slijedio naredbe i uređivao dokumente, proračunske tablice i prezentacije. "Tijekom protekle godine modeli su napravili značajne skokove u praćenju uputa, rasuđivanju i općoj kvaliteti te su sada bolji u pouzdanom rješavanju višestupanjskih uređivanja bez gubljenja vaše namjere", objašnjava Chauhan.

Što to znači u praksi?

Korisnici će moći pratiti rad Copilot AI agenta u stvarnom vremenu zahvaljujući bočnoj traci koja prikazuje svaki korak koji poduzima u dokumentu. U Excelu, na primjer, agent može samostalno unositi promjene izravno u Excel tablicu, dodajući formule, grafikone ili cijele tablice na temelju jednostavne korisničke upute. U PowerPointu, Agent Mode može ažurirati postojeće prezentacije svježim informacijama, pritom zadržavajući postojeći stil predloška koji tvrtke koriste.

Koncept "vibe workinga", inspiriran je sličnim pristupom u programiranju ("vibe coding") i teži stvaranju fluidnog i kolaborativnog iskustva između čovjeka i umjetne inteligencije. Umjesto da izvršava pojedinačne, diskretne zadatke, AI agent bi trebao razumijeti širi kontekst i autonomno raditi na postizanju cilja, poput pripreme kompletnog tjednog izvještaja prikupljanjem podataka iz Excela, izradom vizualizacija u PowerPointu i pisanjem sažetka u Wordu.

Microsoft ove nove mogućnosti uvodi za pretplatnike na Microsoft 365 Copilot i Microsoft 365 Premium, a dostupne su i unutar paketa Microsoft 365 Personal i Family.