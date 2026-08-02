Windowsi 11 počeli "sami od sebe" instalirati aplikaciju OneDrive Photos

Koristite li Windowse 11 i Microsoftovu uslugu pohrane u oblaku OneDrive, ovih ste dana možda dobili novu aplikaciju, koju niste sami instalirali, već se ona odjednom pojavila na računalu

Na računalima s Windowsima 11, barem onima kod kojih je uključena opcija automatskog preuzimanja i instaliranja nadogradnji, ovih se dana počela "sama od sebe" pojavljivati nova Microsoftova aplikacija. Njezino ime je OneDrive Photos, a kao što ono i kaže, služi za pregledavanje i upravljanje fotografijama pohranjenima na Microsoftovom servisu OneDrive.

Odjednom iskrsnula

Nakon što su korisnici počeli to primjećivati, pa prijavili specijaliziranim portalima za sve vezano uz Windowse, oglasili su se i iz Microsofta te objasnili u čemu je stvar. Nadogradnja je, kažu, dio ažuriranja same aplikacije OneDrive, koja služi za pohranu u oblaku, pregledavanje i uređivanje dokumenata na cloudu izravno s desktopa. Prema tome, zapravo, nova aplikacija ne tretira se kao zasebna, već kao dio OneDrivea, koji ionako dolazi u paketu s Windowsima.

Kad je riječ o funkcijama i korisničkom iskustvu, oni su gotovo identični onome što OneDrive nudi u svojoj mobilnoj aplikaciji, u slučaju pregledavanja fotografija. Nudi se tako vremenska crta svih pohranjenih fotografija, pregled "trenutaka" odnosno fotki snimljenih na današnji dan proteklih godina, a tu su i opcije slaganja i pregledavanja albuma, uređivanja fotografija, backupiranja, označavanja favorita i tome slično.

Automatsko prepoznavanje lica

Sve to "začinjeno" je i jednom dodatnom opcijom – People. Tamo, pak, OneDrive sortira fotografije prema tome tko se na njima nalazi. Ta funkcija već godinama je dostupna u samostalnoj mobilnoj aplikaciji i na desktop sučelju, a koristi se naprednom tehnikom prepoznavanja lica kako bi grupirala sve fotografije pojedine osobe. Od korisnika se traži da tako grupirane fotografije označi imenima prepoznatih osoba, pa pri ruci uvijek ima albume vezane uz bliske mu ljude.

Od prepoznavanja lica možete se "zaštititi" i time da se nikad zapravo niti ne prijavite na OneDrive

Donekle očekivano, neki su se odmah upitali što Microsoft radi s tim podacima i zašto, bez pitanja, skenira lica s naših privatnih fotografija. Evo što oni kažu: "Grupiranje po licima vidljivo je samo vlasniku računa i nikad se ne dijeli s drugima, a korisnici imaju mogućnost isključiti tu opciju u bilo kojem trenutku. Microsoft ne koristi te skenove lica za treniranje AI modela, a svi podaci brišu se nakon 30 dana".

Bez obzira na to – nekima je to ipak previše zadiranja u privatnost, pogotovo što se događa u aplikaciji koja se naselila na Windowse bez pitanja. Deinstalirati OneDrive Photos kao takav (zasad) nije moguće, a ne želite li ga, morat ćete deinstalirati njegovu matičnu aplikaciju, OneDrive za desktop.