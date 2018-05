Apacer AS2280P2 - M.2 SSD-ovi za poslovne i kućne korisnike

Apacer je u svoju ponudu dodao novi M.2 PCIe SSD – AS2280P2. Riječ je o modelu koji je namijenjen kućnim i poslovnim korisnicima koji traže kompromis između performansi i cijena.

Kako mu sam naziv kaže AS2280P2 dolazi u M.2 formatu (točnije, 2280) i prema navodima proizvođača ispunjava NVMe 1.2 specifikacije. Kupci ovisno o svojim potrebama za podatkovnim prostorom mogu izabrati između tri modela – od 120 GB, 240 GB i 480 GB.

Po dobrom starom običaju korisnici kojima su bitne performanse prilikom zapisivanja podataka trebali bi izbjegavati početni, 120-gigabajtni model. Iako su njegove performanse u odnosu na mehaničke diskove daleko veće ovo je najsporiji model u seriji.

Podatke zapisuje brzinom do 530 MB/s, a prethodno zapisanim podacima pristupa brzinom do 1.550 MB/s. Ostala dva modela osim što se odlikuju većim podatkovnim prostorom i brži su u radu. 240 i 480-gigabajtni modeli tako podacima pristupaju brzinom do 1.650 MB/s, a nove zapisuju brzinom do 950 MB/s (480 GB) i 1.000 MB/s (480 GB).

Sva tri modela za pohranu koriste 3D TLC NAND flash memoriju te podržavaju ECC, SmartRefresh, S.M.A.R.T. i druge tehnologije. MTBF vrijeme je procijenjeno na 1,5 milijuna radnih sati. Apacer je osigurao i trogodišnje jamstvo. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.

Što se cijene tiče, 120-gigabajtni SSD stoji 45,90 eura, 480-gigabajtni 77,90 eura, a za kapacitetom najveći 480-gigabajtni SSD potrebno je izdvojiti 156,90 eura.