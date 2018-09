Crucial lansirao novu seriju potrošačkih SSD-ova - BX500

Crucial je potiho lansirao novu seriju potrošačkih SSD-ova. Nova serija nosi naziv BX500 i sastoji se od tri modela, kapaciteta 120 GB, 240 GB i 480 GB.

Proizvođač na svojim internetskim stranicama u trenutku pisanja teksta nije naveo previše tehničkih podataka već samo one najbitnije. Svi modeli dolaze u 2,5-inčnog formatu, imaju SATA 6.0 Gb/s sučelje i debljine su 7 milimetara. Za pohranu podataka koriste Micronovu 3D NAND memoriju (TLC?) i ostvaruju brzine do 540 MB/s prilikom čitanja podataka te brzine do 500 MB/s prilikom zapisivanja podataka.

Ono čime Crucial cilja na korisnike je cijena. Naime, osnovni model od 120 GB ima cijeni od svega 29,99 USD. Za 240-gigabajtni model potrebno je izdvojit 49,99 USD, dok 480-gigabajtni model stoji ispod 100 USD, točnije, cijena mu je 89,99 USD.

Svi modeli iz serije BX500 pokriveni su trogodišnjim jamstvom. Što se izdržljivosti tiče, Crucial navodi MTBF vrijeme od barem 1,5 milijuna sati. Također proizvođač je naveo i koliku količinu podataka je moguće zapisati na BX500 SSD – na 120-gigabajtni model je moguće zapisati 40 TB podataka, na 240-gigabajtni 80 TB, a na 480-gigabajtni 120 TB podataka što je ekvivalent zapisivanju podataka količine 21 GB, 43 GB ili 65 GB na dnevnoj bazi tijekom pet godina.

Crucial uz SSD-ove isporučuje i softver pomoću kojega možete lako klonirati svoj postojeći HDD ili SSD te operacijski sustav i podatke lako preseliti na neki od BX500 SSD-ova – Acronis TrueImage.