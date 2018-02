Plextor predstavio nove M8VC i M8VG SSD-ove

Plextor je proširio svoju ponudu SSD-ova s dva nova modela – M8VC i M8VG. Model M8VC dolazi u 2,5“ formatu, a model M8VG u M.2 formatu. Zajednička točka im jekapacitet koji se kreće od 128 GB do 512 GB.

Plextorovi SSD-ovi iz M8V serije odlikuju se SATA 6 Gb/s sučeljem i brzinom čitanja do 560 MB/s. Brzina zapisa ovisi dakako o kapacitetu SSD-a, pa tako 128-gigabajtni model nove podatke zapisuje brzinom do 400 MB/s, 256-gigabajtni brzinom do 510 MB/s, a kapacitetom najveći, 512-gigabajtni model brzinom do 520 MB/s.

Plextor M8VG M.2

Oba modela se temelje na Toshibinoj 64-slojnoj 3D NAND memoriji i Silicon Motionovom kontroleru – SMI 2258. MTBF vrijeme za sve modele je procijenjeno na 1,5 milijun radnih sati. Mogućnost zapisa podataka ovisno o kapacitetu SSD-a se kreće između 70 TBW i 280 TBW.

Cijela serija podržava TRIM, S.M.A.R.T., IQ queue, NVMe, LDPC (Low Density Parity Check) i RAID tehnologije. Plextor sve modele pokriva trogodišnjom garancijom.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača (klik na linkove).