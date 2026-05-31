Američki startup nudi besplatno čišćenje stana – ako to mogu snimati za potrebe AI-ja

Startup naziva Shift stanovnicima New Yorka nudi besplatne usluge čišćenja stambenih prostora, a "kvaka" je u tome što video snimke tog procesa koristi za treniranje nove generacije kućanskih robota

Sandro Vrbanus nedjelja, 31. svibnja 2026. u 06:30

U New Yorku je pokrenuta platforma Shift koja korisnicima omogućuje besplatno profesionalno čišćenje stanova, pritom se oslanjajući na netipičan poslovni model. Umjesto klasične naplate usluge, tvrtka traži nešto drugo, daleko im bitnije od novca – dopuštenje za snimanje cijelog procesa čišćenja iz perspektive prvog lica. Tako prikupljene video materijale koristit će, kažu, isključivo za treniranje umjetne inteligencije i razvoj sljedeće generacije robota namijenjenih obavljanju kućanskih poslova.

Besplatno, ali se snima

Ovaj poslovni model, kako navode iz platforme, omogućuje pružanje usluge čišćenja bez financijske naknade za krajnje korisnike, budući da su im prikupljeni podaci od visoke vrijednosti za istraživanja u području robotike. Čistači (da napomenemo, zasad su to ljudi) koji obavljaju poslove angažirani su kao neovisni profesionalci, a usluga uključuje širok spektar poslova, od osnovnog pospremanja i usisavanja do detaljnog čišćenja kuhinja i kupaonica.

Prema navodima tvrtke, snimke se anonimiziraju, a svi osjetljivi podaci, poput lica osoba, dokumenata ili osobnih informacija vidljivih na ekranima i papirima, automatski se zamućuju prije daljnje obrade. Tehnologija snimanja usmjerena je isključivo na pokrete ruku čistača i zadatke koje obavljaju. Vlasnici kuća i stanova obvezni su biti prisutni tijekom termina kako bi dočekali čistače i dali suglasnost za snimanje. Trenutačno je usluga dostupna na području New Yorka, uz planove za daljnje širenje.

Nova gig ekonomija

Ova usluga jedna je u nizu novih poslova, koji se odrađuju u obliku takozvane gig ekonomije. Ova kompanija hvali se i mrežom u čak 15 zemalja svijeta, u kojima svakodnevno angažira desetke tisuća ljudi na raznim poslovima, a sve s jednim ciljem – "hvatanja" podataka i snimanja radnih procesa, kako bi ih s vremenom mogli preuzeti roboti.

Samo u prvom tromjesečju ove godine, stoji na njihovim stranicama, desetak tisuća radnika na taj je način zaradilo preko pet milijuna dolara – a u tom poslu treniranja robota ova tvrtka nije sama. Već postoji niz sličnih pothvata koji pronalaze radnu snagu u zemljama u razvoju te im plaćaju za snimanje obavljanja njihovih svakodnevnih zadataka.

