Digitalizacija sporta - analiza sline igrača mijenja nogomet

Austrijski startup Biolyz, u suradnji s Borussijom Dortmund, koristi naprednu analizu sline za dnevno praćenje zdravlja igrača. Ova neinvazivna tehnologija obećava smanjenje ozljeda i optimizaciju performansi u vrhunskom sportu

Bug.hr nedjelja, 7. prosinca 2025. u 14:10

U kutu trening kampa Borussije Dortmund već gotovo godinu dana parkiran je mobilni laboratorij. Izgleda pomalo nestvarno, poput svemirskog broda na pogrešnom mjestu, no unutar njega nalazi se tehnologija vrijedna milijune eura koja bi uskoro mogla postati uobičajen prizor u europskom nogometu. Kako prenosi The New York Times, ovaj laboratorij pripada austrijskom startupu Biolyz i predstavlja pravu revoluciju u načinu na koji klubovi prate zdravlje svojih sportaša.

📷 Borussija Dortmund
Borussija Dortmund

Od pandemije do nogometnih terena

Priča započinje s Marlonom Millardom, 34-godišnjim medicinskim kemičarom iz Austrije. Tijekom pandemije COVID-19, kada je testiranje sline postalo globalno prihvaćeno, Millard je uvidio priliku. Postavio si je ključno pitanje: postoji li učinkovitiji način za praćenje zdravlja od invazivnog vađenja krvi?

"Uvijek sam bio pod dojmom da profesionalni sport koristi svaku moguću prednost. Ipak, iznenadilo me što nitko ne koristi neinvazivne metode. Pomislio sam da je to poslovna prilika, ali i šansa da napravim razliku," objašnjava Millard.

Dok je analiza krvi dugo dominirala u dijagnostici, ona ima svoje nedostatke. Invazivna je, zahtijeva sterilne uvjete i stručno osoblje, a rezultati često kasne. Zbog toga se provodi tek nekoliko puta godišnje, pružajući samo povremeni uvid u stanje sportaša. S druge strane, brzi testovi iz kapilarne krvi (ubodom u prst) daju ograničen broj podataka, poput razine kreatin kinaze koja ukazuje na oštećenje mišića.

Millardov koncept bio je ispuniti tu prazninu – stvoriti metodu koja omogućuje svakodnevnu, neinvazivnu analizu širokog spektra biomarkera iz jednog uzorka sline.

Znanost iza "biološkog otiska"

Biolyzova tehnologija temelji se na masenoj spektrometriji, analitičkoj tehnici koja se smatra "zlatnim standardom" jer može detektirati gotovo sve komponente u uzorku. Ipak, njezina primjena je izuzetno složena. Tu na scenu stupa znanstveni proboj tvrtke.

"Kombinacija brzog i neinvazivnog uzorkovanja na dnevnoj bazi s ovom sofisticiranom tehnikom omogućuje nam da unutar nekoliko minuta odredimo koncentracije oko 125 biomarkera, uključujući metabolite, lipide i proteine," pojašnjava profesor Philipp Zimmer sa Tehničkog sveučilišta u Dortmundu, koji usko surađuje na projektu.

Kada se ti podaci spoje s kontekstualnim podacima poput GPS praćenja, evidencije o ozljedama i rasporeda utakmica, algoritmi umjetne inteligencije stvaraju ono što nazivaju "dnevnim biološkim otiskom" svakog igrača.

"Želimo imati holistički pogled na osobu i identificirati potencijalne probleme koji se ne vide izvana. Fiziološki i psihološki stres, upale, status hidratacije i umor samo su neki od primjera. U konačnici, ove informacije značajno poboljšavaju modele za predviđanje ozljeda," dodaje Millard.

Put do uspjeha - od Beča do Dortmunda

Put od ideje do realizacije nije bio lak. Nakon pobjede na poslovnom natjecanju u Austriji, Millard je uz početno ulaganje od dvjesto pedeset tisuća eura od prijatelja i obitelji unajmio mali laboratorij. Prvi partner bio je nogometni klub Austria Wien, koji je dopustio analizu uzoraka sline svojih prvotimaca. Taj je projekt bio ključno iskustvo učenja, ali i dokaz koncepta koji je privukao ozbiljnije investitore.

Presudan korak bio je dogovor s Borussijom Dortmund. Zahvaljujući "anđeoskom" ulaganju, Biolyz je klubu ponudio potpuno besplatnu probnu godinu za pet njihovih momčadi. Igrači su s lakoćom prihvatili davanje uzoraka brisom, navika stečena još tijekom pandemije. U početku je laboratorij samo prikupljao podatke kako bi stvorio individualizirane profile, a nakon nekoliko mjeseci počeo je klubu slati konkretne uvide: tko loše spava uoči utakmica Lige prvaka, čije su navike hidratacije suboptimalne ili čija je razina stresa previsoka.

Rezultati su bili impresivni. U drugom dijelu sezone, Dortmund je zabilježio značajan napredak u fizičkoj spremi i ostvario sjajne rezultate. Dr. Markus Braun, klupski liječnik, potvrdio je vrijednost tehnologije: "Testovi su nam bili od posebne pomoći tijekom intenzivnog drugog dijela sezone, omogućivši nam da bolje razumijemo opterećenja kojima su igrači izloženi."

Sportski direktor Sebastian Kehl dodaje: "Biolyz je dao značajan doprinos našoj sposobnosti da održivo poboljšamo upravljanje igračima. Danas imamo značajno manje ozljeda."

Budućnost je u slini

Nakon uspješne suradnje, Borussia Dortmund potpisala je novi višegodišnji ugovor s Biolyzom. Tvrtka, koja je narasla na tim od 20 zaposlenika, već je sklopila ugovore s još dva kluba iz Bundeslige, a početkom 2026. godine planira ulazak i u englesku Premier ligu.

Za Marlona Millarda, koji nekada nije volio nogomet, ovo je postala strast. "Nogomet je tek početak našeg putovanja. U konačnici, želimo demokratizirati pristup prognostičkom testiranju biomarkera kako bismo poboljšali zdravlje mnogih, u svim područjima života."



