Inkubator Scale 2.0 otvara prijave za startupe - tko će osvojiti šest mjesta za New York?

Hrvastki startup inkubator koji spaja hrvatske startupove s globalnim tržištima otvorio je prijave do 19. travnja – sudjelovanje je besplatno, a šest timova dobit će putovanje za New York i rad s mentorima iz Googlea, Microsofta, Goldman Sachsa i Infobipa

Bug.hr utorak, 7. travnja 2026. u 15:02

Inkubatorski program Scale 2.0, koji je prošle godine šest hrvatskih startupa odveo u New York, otvorio je prijave za novi ciklus. Scale 2.0 inkubator je za hrvatske early stage startupe, a pokrenuli su ga inicijativa Infobip Startup Tribe i njujorška organizacija Entrepreneurs for Global Change (EGC) s jasnim ciljem – premostiti jaz između hrvatskih startupa i globalnih tržišta.

Prijaviti se mogu svi startupi sa sjedištem u Hrvatskoj koji imaju najmanje dva osnivača starija od 21 godinu i razvijen osnovni proizvod (MVP) ili prve korisnike na tržištu. Odabrani startupi sudjeluju bez ikakvih troškova i bez ustupanja vlasničkog udjela – Scale 2.0 u potpunosti pokriva putovanje, smještaj i sam program. Tako će startupi dobiti priliku za rad s mentorima iz Microsofta, Slidebeana, Goldman Sachsa, Columbia StartupLaba, Googlea, tvrtke Monday.com, LinkedIna, Antlera i Infobipa, prolazit će kroz radionice skrojene prema stvarnim izazovima njihova poslovanja te svoje ideje predstaviti investitorima na jednoj od vodećih regionalnih tech konferencija – Infobip Shift.

„Startup akceleratori obično traže postotak udjela u startupu i upravo se tu Scale 2.0 ističe jer je više od startup programa. To je prostor gdje smo zaista stvorili, te i dalje održavamo, bliske odnose s osnivačima startupa, pratimo njihov rast te im i dalje pomažemo sa svim novim pothvatima. Radili smo s 12 startupa u Vodnjanu, a šest ih je odabrano za intenzivni tjedan u New Yorku, gdje su imali priliku ne samo stvoriti bitne odnose s mentorima i investitorima, već su i zaista osjetili taj njujorški način života. Ovogodišnje izdanje bit će još bogatije zahvaljujući proširenom timu mentora i investitora. Željno iščekujemo nove prijave i nove priče koje ćemo zajedno pisati”, izjavila je Lucija Reić, Startup Ecosystem Lead u Infobipu.

Prošlogodišnji polaznici opisivali su iskustvo kao prekretnicu, ne samo u poslovnom, već i u osobnom smislu. Tijekom programa testirali su vlastite granice, dobivali konkretne povratne informacije i savjete od investitora te stekli vrijedne kontakte koji su im pomagali u daljnjem razvoju. Vrijednost ovog poduzetničkog inkubatora potvrdili su i danas uspješni startupi koji su prošli program u ranim fazama razvoja, uključujući CircuitMess, Orqu, Airt.ai, NuoTwo i Robotiq.ai.

Bootcamp u Vodnjanu, finale u New Yorku

“Sudjelovanje u Scale 2.0 programu za xolvi je bilo iznimno vrijedno iskustvo koje nam je otvorilo prostor za promišljanje vlastitog rasta iz šire, globalne perspektive. Dobili smo priliku preispitati kako gradimo proizvod, kako komuniciramo vrijednost i kako se pozicioniramo prema tržištu i investitorima. Posebno nam je značilo biti dio okruženja u kojem se otvoreno dijele iskustva i konkretni savjeti ljudi koji razumiju startup put. Scale 2.0 nam nije donio samo korisne uvide i kontakte, nego i potvrdu da ono što gradimo ima potencijal daleko izvan lokalnog okvira. I naravno, fantastične ljude koji su bili dio programa i organizacije”, izjavila je Mirna Horvat, suosnivačica i direktorica Leapwisea i xolvija.

Odabranih 12 startupa ove godine očekuje intenzivni bootcamp u Vodnjanu s fokusom na tri ključna područja: razvoj proizvoda, go-to-market strategija i priprema za međunarodno tržište. Nakon Vodnjana, 6 najboljih startupa putuje u New York na tjedan pun networking događaja, susreta s investitorima i javnih prezentacija.

Prijave su otvorene na službenoj stranici Infobip Startup Tribea i EGC-a. Rok za prijavu je 19. travnja, a odabrani startupi bit će objavljeni 28. travnja.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi