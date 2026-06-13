Nikolina Finska vratila se iz Finske i u Hrvatskoj pokrenula gaming startup

Međunarodni startup Sentona Games, koji su u Hrvatskoj pokrenuli Nikolina i Jorma Finska, spaja finska radna načela i globalni talent u razvoju mobilnih igara usmjerenih na priču i žensku publiku

Nakon gotovo šesnaest godina života i rada u Finskoj, zemlji s jednom od razvijenijih svjetskih gaming industrija, Nikolina Finska vratila se u Hrvatsku kako bi zajedno sa suprugom Jormom Finskom pokrenula Sentona Games – međunarodni gaming startup koji iz Hrvatske razvija mobilne igre za globalno tržište.

Nikolina Finska (prezime je, kao što se vidi, sretan splet okolnosti) karijeru je gradila u kompanijama poput Rovija, studija koji stoji iza projekta Angry Birds, te Next Gamesa, gdje je sudjelovala u razvoju i vođenju međunarodnih projekata. Osim toga, surađivala je i još uvijek surađuje s američkim gaming kompanijama. Danas iz Hrvatske okuplja međunarodni tim stručnjaka iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem razvoja mobilnih igara usmjerenih na priču, emocionalnu povezanost s igračima i publiku koju gaming industrija rjeđe cilja – žene.

"Hrvatska ima talent za ozbiljnu gaming industriju, ali joj nedostaje više ambicije, suradnje i pristupa kapitalu. Želimo pokazati da se i iz Hrvatske može graditi studio koji razmišlja globalno od prvog dana", ističe Nikolina Finska.

Finska načela poslovanja

Sentona Games se ističe međunarodnim iskustvom osnivača i modelom rada. Tvrtka posluje kao potpuno remote organizacija koja okuplja stručnjake iz više država, oslanjajući se na radna načela karakteristična za finsku gaming scenu – otvorenu razmjenu znanja, agilne timove i kulturu eksperimentiranja.

Suosnivač Jorma Finska smatra da Hrvatska ima potencijal postati značajniji igrač na europskoj gaming karti. "Finska je izgradila gaming industriju zahvaljujući kombinaciji talenta, ambicije i suradnje. Vjerujem da Hrvatska ima mnogo toga potrebnog za sličan razvojni put. Naš cilj nije samo izgraditi uspješnu kompaniju nego i doprinijeti razvoju šireg gaming ekosustava", kaže Finska.

Igre za žene

Sentona Games trenutačno razvija svoj prvi projekt – mobilnu igru Merge Medicine koja kombinira elemente televizijskih medicinskih drama i suvremenog mobilnog igranja. Prve faze testiranja provode se na međunarodnim tržištima, uključujući Filipine, Vijetnam i Indoneziju, kako bi se prikupili podaci i povratne informacije prije globalnog lansiranja. Ciljana publika su žene.

Nikolina Finska

"Žene imaju malo drugačiju motivaciju u igricama i glede napredovanja u igrici i glede potrošnje. Ženama je priča vrlo bitna, također mogućnost otkrivanja, te fantazije (living the fantasy). Žene vole igrati zajedno, no u prosjeku više uživaju u zajedničkoj suradnji, dok muškarci preferiraju natjecanje", objašnjava Nikolina.

Osnivači smatraju da domaća gaming scena ima potencijal iznjedriti kompanije koje će konkurirati na svjetskom tržištu. Startup je privukao investitore kao što je hrvatska tvrtka Aymo Ventures, a trenutno su u drugoj fazi razvoja igrice i privlačenja investitora.