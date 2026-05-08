Souv: Pametna uspomena iz Hrvatske koja fizički suvenir pretvara u digitalni

Hrvatski startup Souv razvija inovativni koncept koji povezuje fizičke predmete s digitalnim uspomenama, omogućujući turističkim destinacijama nastavak komunikacije s posjetiteljima

Bug.hr petak, 8. svibnja 2026. u 06:30

Turistički sektor posljednjih se godina intenzivno fokusira na digitalnu transformaciju i održivost, težeći izvrsnosti u iskustvu gosta. Međutim, čest je izazov prekid komunikacije s posjetiteljem onog trenutka kada on napusti destinaciju. Inovativni hrvatski projekt Souv, razvijen u Zagrebu, nudi rješenje za taj neiskorišteni prostor, transformirajući klasični suvenir u suvremeni medij za dugoročno povezivanje.

Projekt polazi od ideje da suvenir može postati osobni digitalni prostor. Souv je fizički predmet koji, jednostavnim dodirom pametnog telefona, otvara korisnikov timeline putovanja s fotografijama, videozapisima i bilješkama. Time se komunikacija izmješta iz zasićenih društvenih mreža u privatnu sferu osobnih uspomena, gdje sadržaj destinacije prestaje biti oglas i postaje sastavni dio proživljenog iskustva.

Odnosi s gostima

U suvremenom marketingu naglasak je na prelasku s jednokratne prodaje na trajan odnos. Souv omogućuje da fizički suvenir postane stalni "okidač" emocija na radnom stolu ili polici korisnika. Svaka ponovna aktivacija predmeta otvara prostor za plasiranje novih preporuka, priča ili informacija o događanjima, čime se potiče inspiracija za buduće dolaske u istu destinaciju.

Za razliku od klasičnih promotivnih materijala koji brzo gube na vrijednosti, ovaj tip proizvoda zadržava relevantnost jer je neodvojivo povezan s emocijama vlasnika. Time se mijenja uloga suvenira: njegova primarna vrijednost više ne proizlazi isključivo iz brenda, već iz osobnih trenutaka koje korisnik želi sačuvati, osiguravajući pritom trajnu prisutnost destinacije u njegovu životu.

Implementacija u sektoru

Model je prilagođen različitim dionicima u turizmu, od turističkih zajednica koje dobivaju novi kanal za interpretaciju sadržaja, do hotela i muzeja kojima služi kao alat za produbljivanje odnosa s posjetiteljima. Projekt je već privukao značajan interes na stručnim sajmovima poput Place2Go, što je rezultiralo dogovorima za pilot suradnje s nizom ključnih domaćih destinacija.

Među prvim gradovima koji će testirati ovaj model su Pula, Dubrovnik, Korčula te otok Brač, dok su razgovori u tijeku i s Zagrebom, Splitom i Rijekom. Potpuni razvoj projekta proveden je u Hrvatskoj uz potporu Europske unije kroz program za inovacije malih i srednjih poduzeća. Službeno lansiranje i prve implementacije na terenu planirane su za turističku sezonu 2026. godine.

Souv se trenutačno razvija kroz B2B model, pri čemu ga dionici prepoznaju kao novi komunikacijski kanal između destinacije i posjetitelja, s mjerljivim gospodarskim, društvenim i turističkim učinkom. Omogućuje destinacijama kontinuiran odnos s posjetiteljima, nadilazeći klasičnu jednokratnu interakciju koja završava njihovim odlaskom.

