Startup koji razvija dron za pomoć vatrogascima pobijedio na BIRD Demo Dayu

Predinkubacijski program BIRD Incubatora traje sedam tjedana i namijenjen je startupovima u idejnoj fazi razvoja, kojima kroz radionice, mentorstvo i pripremu za prezentacije pomaže u razvoju poslovnih ideja

U zagrebačkom BIRD Incubatoru održan je Demo Day, završni događaj sedmotjednog predinkubacijskog programa namijenjenog startupima u najranijoj fazi razvoja. Na događaju je 12 startup timova predstavilo svoje projekte pred stručnim žirijem, investitorima i partnerima programa.

Pobjedu je odnio Vatro-dron, platforma koja razvija dron otporan na visoku toplinu i vatru, sposoban pružiti autonomnu pomoć u gašenju požara i logističku podršku na teško dostupnim i opasnim lokacijama.

„Najveći izazov bio je potvrditi da razvijamo rješenje koje odgovara stvarnim potrebama vatrogasaca i hitnih službi te pretočiti tu ideju u opipljiv proizvod. No, pravi izazovi tek su pred nama, na jesen krećemo s inkubacijskim programom, na koji planiramo doći u potpunosti s funkcionalnim i testiranim MVP-om“, rekao je Antun Matijašec, osnivač Vatro-drona.

Drugo mjesto pripalo je timu Sumato, koji razvija retrofit rješenje za pametne domove bez potrebe za dodatnim ožičenjem, dok je treće mjesto osvojio CargoGO, digitalna platforma za povezivanje tvrtki s dostupnim transportnim kapacitetima.

Kao pobjednik natjecanja, Vatro-dron osvojio je izravan ulazak u BIRD-ov inkubacijski program vrijedan 30.000 eura, punu stipendiju za program ABC BootCamps te pokrivene administrativne troškove. Drugoplasirani i trećeplasirani timovi osvojili su djelomične stipendije za isti program.

Stručni žiri činili su Ante Bilić iz SQ Capitala, Monika Mikac iz NVisiona, Marina Marinčič iz Kaufland Hrvatske, Sandro Sertić iz ABC BootCampsa te Sven Harjaček iz BIRD Incubatora. Nakon predstavljanja projekata održano je i networking druženje sudionika i partnera programa.