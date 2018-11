HT za blagdane korisnicima daje 50 GB za surfanje i tablete za kunu

I ove godine Hrvatski Telekom pripremio je blagdanske akcije za sve svoje postojeće i nove korisnike, bilo da su im potrebni dodatni gigabajti ili novi uređaji. Tako je svim pretplatnicima koji skinu Moj telekom aplikaciju na raspolaganju čak 50 dodatnih gigabajta za surfanje, a ponuda vrijedi do 31. siječnja 2019. Korisnici koji skinu Moj telekom aplikaciju kroz koju jednostavno upravljaju svojim uslugama i brzo i jednostavno plaćaju račune, svaki mjesec na dar dobivaju po jedan gigabajt Interneta, poručuju iz HT-a.

Svim korisnicima XL tarife i u Magenti 1 ove blagdane na raspolaganju su Samsung A6 ili Huawei P20 lite za samo jednu kunu (bez dodatnih rata) te najnoviji Samsung i Huawei uređaji (Huawei P20 PRO, Huawei P20 Mate Pro, Samsung Galaxy S9/S9+, Samsung Galaxy Note 9) na rate po povoljnijim cijenama. Uz kupnju najnovijih Samsung i Huawei uređaja na rate, Hrvatski Telekom poklanja i tablet.

HT je ove godine mislio i na božićni ugođaj u domovima pa od 15. prosinca svim MAXtv i MAXtv To Go korisnicima i korisnicima Pickbox TV i SVOD kanala poklanjaju božićne filmove i serije.

"U vrijeme kada je to našim korisnicima najvažnije, blagdane ćemo dodatno obogatiti božićnim filmskim sadržajem na dar. Uz to, korisnike ćemo razveseliti i dodatnim Internet prometom, što će im omogućiti još više uživanja u video sadržajima", istaknuo je Richard Brešković, direktor Sektora za marketing za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu.

Ugovaranjem XL tarife u Magenti 1 korisnici mjesečno na raspolaganje dobivaju 60 gigabajta uključenih u tarifu za bezbrižno surfanje te neograničene pozive unutar HT mreže i 10.000 minuta i SMS-ova prema svim ostalim mobilnim/fiksnim mrežama. Uz to, imaju uključen MAXtv To Go, Stream On i aplikaciju po izboru bez dodatne naknade te mogućnost odabira odličnog uređaja po super cijeni.