Apple uskoro planira osvježiti osnovni iPad s A18 SoC-om

Čini se da će jedini novitet kod nove generacije osnovnog iPada biti jači, A18 SoC koji će donijeti i podršku za Apple Intelligence

Matej Markovinović utorak, 24. ožujka 2026. u 08:05
📷 Foto: Apple
Apple bi uskoro mogao predstaviti osvježenu verziju svog osnovnog iPada, a prema infomracijama koje donosi Bloombergov Mark Gurman, glavna nadogradnja trebala bi stići u obliku A18 SoC-a.

U odnosu na A16 SoC koji pogoni aktualnu generaciju osnovnog iPada, A18 trebao bi predstavljati osjetan skok u performansama, a ujedno i donijeti podršku za Apple Intelligence, Appleov paket AI usluga koji zbog slabijeg hardvera nije mogao do sada funkcionirati na najjeftinijem iPadu.

Osim te nadogradnje, Gurman kaže da će ostatak specifikacija i dizajna ostati nepromijenjen, a najvjerojatnije se ni cijena neće mijenjati. Podsjetimo, aktualna 11. generacija iPada stigla je na tržište u prvoj polovici prošle godine po cijeni od 400 eura u početnoj konfiguraciji od 128 GB.

Recenziju tog tableta možete pročitati u nastavku.

 

