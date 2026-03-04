Lenovo širi ponudu tableta robusnim ThinkTabom X11 i poslovnim Idea Tabom Pro Gen 2

Ova dva tableta pokrivaju različite scenarije korištenja u ponudi Lenova, ali su cjenovno slično pozicionirani

Bug.hr srijeda, 4. ožujka 2026. u 08:45
📷 Foto: Lenovo
Lenovo je proširio svoju ponudu tableta s dva nova modela, robusnim ThinkTabom X11 namijenjenom radu na terenu te drugoj generaciji Idea Taba Pro koji cilja više na pitomija, uredska okruženja.  

Lenovo ThinkTab X11

SPECIFIKACIJE
Ekran 10,95" IPS LCD (2.560 × 1.600 piksela), 90 Hz, vršna svjetlina ~600 nita, podrška za rad s rukavicama i mokrim dodirom
Čip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8-jezgreni SoC)
RAM / Memorija 12 GB RAM / do 512 GB UFS 3.1
Stražnje kamere Trenutno nije navedeno
Prednja kamera Trenutno nije navedeno
Povezivost 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, dual USB-C, NFC
Baterija 10.200 mAh, podrška za Batteryless Mode (rad bez baterije dok je priključen)
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C 
Dimenzije i masa Trenutno nije navedeno
Operacijski sustav Android 14 s podrškom za nadogradnje (do 4 godine sigurnosnih zakrpa)
Datum predstavljanja 2. ožujka 2026 

ThinkTab X11 predstavlja prvi robusni Android tablet koji je Lenovo izbacio na tržište. Kako bi bilo zaista riječ o robusnom tabletu, tu je IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu te MIL-STD-810H standard izdržljivosti. Zanimljivo je da tablet ima podršku za Batteryless Mode, što omogućuje cjelodnevni rad dok je priključen na punjač ili dock, bez opterećivanja baterije koja inače ima kapacitet 10.200 mAh.

Tablet podržava 5G i WiFi 6E povezivost, ima dva USB-C priključka te prednji NFC prijemnik za jednostavnija beskontaktna plaćanja. Opremljen je 10,95-inčnim zaslonom rezolucije 2.560 x 1.600, frekvencije osvježavanja od 90 Hz i svjetline do 600 nita. Uz tablet također dolazi i stylus koja se sprema unutar kućišta.

ThinkTab X11 pogoni Snapdragon 7s Gen 3, Qualcommov SoC srednjeg ranga, uparen u ovom slučaju s 12 GB LPDDR5 RAM-a i do 512 GB UFS 3.1 memorije. Moći će se kupiti na europskom tržištu već od travnja po cijeni od 500 eura.

ThinkTab X11 📷 Foto: Lenovo
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

SPECIFIKACIJE
Ekran 13" LCD, 3.540 × 2.190 px (3.5K), omjer 16:10, 144 Hz, 99% DCI-P3, 600 nita (tipično), do 800 nita (High Brightness Mode), 319 PPI
Čip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm, 8-jezgreni)
RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB interne memorije (microSD proširenje)
Stražnje kamere 13 MP (autofokus)
Prednja kamera 8 MP (fixed focus)
Povezivost Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6
Baterija 10.200 mAh / 45 W brzo punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C 3.2 (s podrškom za accessory konektor)
Dimenzije i masa 191,91 × 296,48 × 6,20 mm / oko 598 g
Operacijski sustav Android 16 
Datum predstavljanja 2. ožujka 2026

Drugi predstavljeni model, Idea Tab Pro Gen 2, namijenjen je korisnicima koji traže veći zaslon i snažnije performanse za produktivnost i zabavu. Tablet ima 13-inčni LCD zaslon omjera slike 16:10, rezolucije 3.540 x 2.190 piksela, uz frekvenciju osvježavanja od 144 Hz i 99-postotnu pokrivenost DCI-P3 spektra boja. Standardna svjetlina iznosi 600 nita, dok u posebnom načinu rada doseže 800 nita.

Kako je riječ o nešto skupljem tabletu, pogoni ga Qualcommov Snapdragon 8s Gen 4 koji će imati bolje performanse kod, primjerice, igranja igara. No, tablet u ovom slučaju dolazi uz 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije koja se može proširiti putem microSD kartice. Softversku stranu pokriva Android 16, uz podršku za dvije velike nadogradnje sustava i četiri godine sigurnosnih zakrpi.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 📷 Foto: Lenovo
Što se tiče baterija, ona ima kapacitet 10.200 mAh te podržava brzo punjenje od 45 W. Istaknimo i četiri JBL-ova zvučnika s podrškom za Dolby Atmos, kao i podršku za Wi-Fi 7 i Bluetooth 6. Na tržište stiže kasnije ovog mjeseca po cijeni od 550 eura. Kupci će u pakiranju dobiti Folio masku i stylus, dok se Keyboard Pack prodaje zasebno.

 

 

