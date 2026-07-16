Najveća promjena u pet godina: iPad mini dobiva OLED zaslon

Apple bi novi iPad mini mogao predstaviti već ove jeseni, s izlaskom na tržište planiranim do listopada. Obnova ostatka linije stiže nedugo nakon vala poskupljenja prošlog mjeseca, pa se očekuju znatno više cijene

Model interne oznake J510 prvi put bi trebao dobiti OLED zaslon, tehnologiju koju iPhone koristi od 2017., a iPad Pro od 2024. godine. iPad mini nosi isti dizajn od obnove 2021., uz brži čip dodan prije dvije godine, dok je osnovni iPad, namijenjen djeci, studentima i lakšim zadaćama, posljednji put osvježen u ožujku 2025.

Obnova ostatka linije stiže tijekom 2027.

Osvježene verzije osnovnog iPada i modela Air pripremaju se za sljedeću godinu, piše Bloomberg. Novi osnovni iPad, oznake J581, na tržište bi mogao stići već u prvom kalendarskom tromjesečju, a glavna promjena bit će brži procesor umjesto ozbiljnijeg redizajna.

Modeli iPad Air, interno vođeni kao J807 i J837, zadržavaju konfiguracije od 11 i 13 inča, a ciljani rok je proljeće. U istom razdoblju Apple planira i nove modele iPada Pro, kao i nove verzije Apple Pencila.

Novi iPadi dolaze nakon rujna u kojem se očekuje prvi Appleov preklopni iPhone te modeli iPhone 18 Pro i 18 Pro Max, uz obnovu Apple Watcha i nekoliko novih Macova.

Manji tablet u vremenu velikih telefona

iPad mini predstavljen je 2012., u trenutku kada je Apple pokušavao odgovoriti na val malih tableta. Dolazak većih pametnih telefona, uključujući vlastite modele Plus i Pro Max, potom je tu liniju učinio manje relevantnom, podsjeća autor Mark Gurman.

Zamah je djelomično vraćen 2022. ukidanjem iPod toucha, uređaja koji je roditeljima nudio manju alternativu bez telefonskih funkcija. Uz to, iPad mini ostao je omiljen među tehnološkim entuzijastima, no upravo bi im preklopni iPhone mogao ponuditi sličnu površinu zaslona. Aktualni iPad mini ima zaslon od 8,3 inča, dok se za preklopni iPhone očekuje otvorena dijagonala od približno 7,8 inča, uz sučelje nalik onome na iPadu.