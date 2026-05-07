Novi reMarkable Paper Pure donosi brži odziv, dulju bateriju i nižu cijenu

Nakon istraživanja tržišta s tabletima u boji, norveški reMarkable vraća se korijenima s novim monokromatskim uređajem. Paper Pure nudi fokusirano iskustvo pisanja i čitanja, ali uz nekoliko ključnih kompromisa kako bi postigao nižu cijenu

Norveška tvrtka reMarkable, poznata po svojim E-Ink tabletima koji oponašaju iskustvo pisanja na papiru, ponovno se okreće onome što najbolje radi. Nakon modela s ekranima u boji, Paper Pro i Paper Pro Move, tvrtka se vraća svojim korijenima lansiranjem novog monokromatskog uređaja nazvanog Paper Pure. Ovaj tablet dolazi kao nasljednik iznimno popularnog modela reMarkable 2 nakon šest godina te donosi snažniji hardver i moderne softverske značajke, ciljajući na korisnike koji traže digitalni alat za rad bez ometanja.

Što donosi novi Paper Pure?

Novi Paper Pure pozicioniran je kao cjenovno pristupačnija alternativa, s početnom cijenom od 399 eura, čime tvrtka želi svoje proizvode učiniti dostupnijima široj publici, uključujući studente i profesionalce. Iako zadržava dijagonalu zaslona od 10,3 inča, identičnu prethodniku, novi je zaslon širi, što olakšava pisanje bilješki i čitanje. Rezolucija je ostala ista, 1.872 x 1.404 piksela s gustoćom od 226 PPI, no iz tvrtke navode da je novi Canvas zaslon osjetno bjelji i osvježava se do dva puta brže.

Najveća poboljšanja nalaze se ispod haube. Kako prenosi TechCrunch, Paper Pure je 50 posto responzivniji od modela reMarkable 2, a latencija olovke smanjena je na samo 21 milisekundu, što pisanje čini još prirodnijim. Baterija kapaciteta 3.820 mAh nudi 30 posto dulju autonomiju, što bi u praksi trebalo značiti do tri tjedna korištenja s jednim punjenjem. Pohrana je učetverostručena i sada iznosi 32 GB, a sam uređaj lakši je za 40 grama i teži svega 360 grama.

Softverski, tablet je usklađen s modernim alatima za produktivnost. Dodana je podrška za web aplikaciju, sinkronizaciju kalendara te mogućnost vođenja i dijeljenja bilješki vezanih uz određeni sastanak. Uvezete li dokumente s cloud servisa, oni će se automatski pretvoriti u bilježnicu prilagođenu za čitanje i anotacije. Poboljšana je i mogućnost pretraživanja rukom pisanog teksta, a integracije sa Slackom i Mirom omogućuju pretvaranje bilješki u tipkani tekst ili dijeljenje skica s kolegama.

Promišljeni kompromisi i fokus na održivost

Kako bi postigao nižu cijenu, reMarkable je morao napraviti nekoliko kompromisa. Najveći je nedostatak prednjeg osvjetljenja zaslona, što Paper Pure čini manje praktičnim za korištenje u uvjetima slabog svjetla. Također, za razliku od prethodnika, novi model nema pogo pinove za spajanje fizičke tipkovnice. Prve recenzije hvale osjetno brži odziv i bolje iskustvo pisanja, no ističu kako kućište, izrađeno većim dijelom od plastike, ostavlja manje premium dojam u usporedbi s aluminijskim reMarkableom 2.

Međutim, odabir materijala dio je šire priče o održivosti. Kućište je izrađeno od 73 posto plastike, od čega je 38 posto recikliranih materijala. Tvrtka je također naglasila da je uređaj dizajniran s naglaskom na popravljivost, gdje su komponente spojene vijcima umjesto ljepilom. Ovaj pristup uklapa se u rastući trend prava na popravak i mogao bi privući ekološki osviještene kupce.

Tvrtka je potvrdila da će zaustaviti proizvodnju modela reMarkable 2, ali će postojećim korisnicima nastaviti pružati softversku podršku i ažuriranja. Osnovni model Paper Pure tableta za 399 eura dolazi sa standardnom olovkom, dok skuplja verzija od 469 eura uključuje napredniju Marker Plus olovku s funkcijom brisanja i zaštitnu futrolu. Uređaj je već dostupan za narudžbu, a isporuke se očekuju početkom lipnja.