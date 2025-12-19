OnePlus Pad Go 2 ima veći zaslon, veću bateriju i bolje mogućnosti multitaskinga

SPECIFIKACIJE Ekran 12,1″ IPS LCD, 1.980 × 2.800 piksela, 120 Hz, Dolby Vision, do 900 nita (HBM) Čip MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) RAM / Memorija 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB Stražnje kamere 8 MP Prednja kamera 8 MP Povezivost 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Baterija 10.050 mAh, 33 W SuperVOOC, reverzibilno punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 266 × 192,8 × 6,8 mm; 597 g Operacijski sustav Android 16, OxygenOS 16 Datum predstavljanja 17. prosinca 2025.

OnePlus je uz OnePlus 15R i Watch Lite predstavio novi tablet Pad Go 2, koji donosi niz vidljivih nadogradnji u odnosu na prethodnika, ali i dalje cilja na nešto povoljniji tržišni segment.

Najveća promjena odnosi se na zaslon, koji je sada narastao na sad već povećih 12,1 inča. Zadržan je omjer stranica 7:5, koji OnePlus naziva ReadFit zbog optimizacije za pregledavanje tekstualnog sadržaja. Uz to, novi zaslon nudi veću oštrinu od 284 ppija, 98-postotnu pokrivenost DCI-P3 spektra boja, svjetlinu do 900 nita u HBM načinu rada te podršku za Dolby Vision.

OnePlus Pad 2 Go Foto: OnePlus

Veći zaslon prati i veća baterija kapaciteta 10.500 mAh, koja, prema tvrdnjama proizvođača, omogućuje do 15 sati reprodukcije videa te do 60 dana u stanju mirovanja. Podržano je 33-vatno SuperVOOC brzo punjenje, kao i obrnuto punjenje, što može biti korisno za nadopunjavanje drugih uređaja.

Što se tiče performansi, Pad Go 2 pogoni 4-nanometarski MediaTekov Dimensity 7300 Ultra, uparen s 8 GB RAM-a te 128 ili 256 GB interne memorije. U odnosu na Helio G99 iz prethodnog modela, novi SoC nudi modernije CPU jezgre i snažniji GPU, što bi se trebalo osjetiti u svakodnevnom radu, ali i pri zahtjevnijem multitaskingu.

Kad se već spominje multitasking, spomenimo i da je OnePlus na ovom tabletu omogućio svoj Open Canvas sustav za multitasking. To u praksi znači da je moguće istovremeno raditi u više aplikacija na jednom zaslonu, s fleksibilnim rasporedom prozora i jednostavnim prebacivanjem između njih. Tu je i podrška za OnePlusov Stylo, olovku koja ima nisku latenciju i visoku preciznost pri crtanju i pisanju.

OnePlus Pad 2 Go Foto: OnePlus

Pad Go 2 dolazi u dvije boje, Lavender Drift i Shadow Black, pri čemu je potonja dostupna i u verziji s 5G povezivošću. Time je ovaj tablet postao prvi OnePlusov model s fizičkim utorom za SIM karticu. Cijena za početni model iznosi 350 eura