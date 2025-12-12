Osnovni iPad s A19 SoC-om i M4 iPad Air navodno stižu početkom 2026.

Ako je za vjerovati procurjelom internom dokumentu kojeg su se dočepali novinari MacWorlda, Apple bi početkom sljedeće godine mogao predstaviti novu generaciju iPada, što uključuje novi osnovni iPad s A19 SoC-om iz iPhonea 17 te iPad Air s M4 SoC-om.

Jasno je da je riječ o značajnom iskoraku za početni Appleov tablet, s obzirom na to da je aktualni iPad 11. generacije opremljen starijim A16 čipom iz iPhonea 14. Osim novog procesora, osnovni iPad navodno će dobiti i Appleov novi bežični čip N1, koji je premijerno predstavljen s iPhoneom 17, dok se ostale značajke ne bi trebale bitnije mijenjati.

U istom dokumentu spominje se i novi iPad Air, koji bi trebao koristiti M4 SoC te također imati ugrađen N1 bežični čip. Ovaj model nosi kodne oznake J707, J708, J737 i J738, a prema dostupnim informacijama neće donijeti veće promjene u dizajnu ni zaslonu u odnosu na aktualni iPad Air.

Više informacija trebalo bi biti poznato početkom sljedeće godine.