Quandt iznosi detalje o Huaweijevim MediaPad M5 8 i 10 tabletima

Huawei MediaPad M5 8 "Schubert" (SHT-xxx), 4/32GB ~329 Euro (~380 w/ LTE)

Huawei MediaPad M5 10 "Cameron" (CMR-xxx), 4/32GB, ~379 Euro (~420 w/ LTE)

Huawei MediaPad M5 10 Pro "Cameron Pro", 4/64GB, supports M-Pen stylus and comes only with LTE, ~520 Euro

grey color only (?)