RedMagic Astra 2 stiže u Europu i donosi OLED zaslon od 185 Hz te Snapdragon 8 Elite Gen 5

SPECIFIKACIJE Ekran 9,06" OLED (1.504 × 2.400 piksela, omjer 16:10, ~313 PPI), 185 Hz, 1B boja, HDR, do 1.600 nita vršne svjetline, Corning Gorilla Glass 3 Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm, 8-jezgreni) + RedCore R4 gaming čip RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB ili 16 GB RAM / 512 GB interne memorije (UFS 4.1 Pro) Stražnja kamera 13 MP (širokokutna, HDR, LED bljeskalica, panorama), 4K@30fps Prednja kamera 9 MP (f/2.2, širokokutna), 1080p@30fps Povezivost Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (dual-band), Bluetooth 6.0, dva USB-C priključka (USB 3.2 Gen 2 + USB 2.0), DisplayPort Baterija 8.300 mAh / 75 W žično punjenje, Bypass Charging Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C 3.2 Gen 2 + USB-C 2.0 Dimenzije i masa 207,1 × 134,2 × 6,9 mm / 363 g Operacijski sustav Android 16 s RedMagic OS 11.5 Datum predstavljanja 18. lipnja 2026. (Kina)

RedMagic je krajem lipnja u Kini predstavio svoj novi igraći tablet pod nazivom Gaming Tablet 5 Pro, a sada isti uređaj, pod imenom RedMagic Astra 2, stiže i na europsko te ostala globalna tržišta. Riječ je o kompaktnom tabletu namijenjenom prvenstveno mobilnim igračima koji žele performanse usporedive s flagship mobitelima, ali na većem zaslonu i uz dodatne mogućnosti prilagođene igranju.

Naime, prednju stranu tableta krasi 9,06-inčni LTPO OLED zaslon rezolucije 1.504 × 2.400 piksela i omjera stranica 16:10. Zaslon podržava prikaz više od milijardu boja, HDR sadržaj te iznimno visoku frekvenciju osvježavanja od 185 Hz, dok prosječna stopa uzorkovanja dodira iznosi 300 Hz, što bi trebalo osigurati vrlo brz odziv na svaki dodir. RedMagic navodi tipičnu svjetlinu od 1.000 nita, uz vršnu svjetlinu do 1.600 nita, pa bi sve trebalo biti čitljivo i na otvorenom. Dodatnu zaštitu od ogrebotinu i puknuća pruža Corningov Gorilla Glass 3.

Za performanse je zadužen Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen s 12 ili 16 GB RAM-a te 256, odnosno 512 GB prostora za pohranu. Uz njega je ugrađen i RedCore R4, namjenski igraći čip koji preuzima dio zadataka vezanih uz obradu grafike i optimizaciju performansi. Njegova je uloga održavati stabilan broj FPS-a, smanjiti kašnjenje prikaza te poboljšati kvalitetu grafike u podržanim igrama, čime bi zahtjevnije igre trebale raditi glađe i konzistentnije tijekom duljeg igranja.

Kako bi iskustvo igranja bilo što bolje, RedMagic je ugradio i velike stereo zvučnike te dva linearna vibracijska motora na X-osi koji pružaju 4D haptičku povratnu informaciju. Ideja je da vibracije prate događanja u igri, slično kao što to, primjerice, čine kontroleri za PlayStation 5 ili Xbox Series X.

Kamere su očekivano u drugom planu, što i ne čudi s obzirom na to da je riječ o uređaju prvenstveno namijenjenom igranju. Na stražnjoj strani nalazi se 13-megapikselna glavna kamera s podrškom za HDR i snimanje u 4K rezoluciji pri 30 FPS-a ili u Full HD-u pri 30 FPS-a. S prednje je strane pak smještena 9-megapikselna kamera koja podržava snimanje Full HD videa pri 30 FPS-a, što će biti sasvim dovoljno za videopozive.

Što se tiče autonomije, tu je baterija kapaciteta 8.300 mAh s podrškom za 75-vatno brzo punjenje. Zanimljiv detalj su dva USB-C priključka, jedan USB 3.2 Gen 2 za prijenos podataka velike brzine te drugi USB 2.0, smješten na dužoj strani kućišta kako bi punjenje tijekom igranja u vodoravnom položaju bilo što praktičnije.

Tablet inače iz kutije dolazi s operativnim sustavom RedMagic OS 11.5 temeljenim na Androidu 16. Globalna prodaja počinje krajem kolovoza, a kupci koji unaprijed rezerviraju uređaj putem Early Bird programa dobit će prioritetni pristup kupnji te 80-vatni punjač. Tablet će na europskom tržištu biti dostupan u bojama Eclipse Black i Starfrost Silver. Početna konfiguracija koštat će 699 eura, dok će izvedba s više RAM-a i memorije biti za 100 eura skuplja.