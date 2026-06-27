AI pročitao svitak spaljen prilikom erupcije Vezuva prije gotovo dvije tisuće godina

Kada je, 79. godine, erumpirao vulkan Vezuv te zatrpao Pompeje, stvorio je vremensku kapsulu, pepelom i lavom zatrpan grad, koji je tako netaknut ostao očuvan stoljećima. Arheolozi tamo imaju posla i nakon gotovo dvije tisuće godina, a pri rekonstrukciji života i detalja tadašnje kulture uvelike im pomaže i moderna tehnologija. Spaljeni svici papirusa pronađeni tijekom godina ispod 20 metara vulkanskog tla Pompeja 2023. godine su predstavljeni kao "Izazov Vezuva" (Vesuvius Challenge), nagradni natječaj s milijun dolara pripremljenih za onoga tko razotkrije misterije starog teksta.

Pročitan cijeli tekst

Tim koji stoji iza tog izazova objavio je ovoga tjedna značajan uspjeh, nakon što je prvi put u potpunosti virtualno odmotan i iščitan svitak iz Herkulaneuma (označen kao PHerc. 1667). Riječ je o artefaktu koji je od erupcije Vezuva ostao zarobljen u karboniziranom stanju, zbog čega je dosad bio fizički nedostupan za otvaranje bez rizika od potpunog uništenja. Zahvaljujući primjeni rendgenske mikrotomografije visoke rezolucije i naprednih modela strojnog učenja, istraživači su uspjeli rekonstruirati spirale unutar svitka i učiniti antički tekst čitljivim.

Vesuvius Challenge

Proces virtualne rekonstrukcije omogućio je uvid u oko 1,4 metra papirusa, na kojem je identificirano dvadesetak stupaca teksta na starogrčkom jeziku. Analiza sadržaja ukazuje na filozofski traktat o etici koji datira iz 2. stoljeća prije Krista. Iako je papirus kroz povijest pretrpio oštećenja, suvremena tehnologija omogućila je dešifriranje niza fragmenata koji se bave temama ljudske prirode, impulsa i moralnog napretka.

Stotine svitaka čekaju

Osim glavnog postignuća na svitku PHerc. 1667, istraživački tim je potvrdio valjanost metode primjenom na dodatnim primjercima. Na svitku PHerc. Paris 4 tintu su uspjeli vizualizirati izravno u trodimenzionalnim podacima rendgenskog skeniranja, što služi kao neovisna potvrda ranijih rezultata. Istodobno, na svitku PHerc. 139 uspješno su identificirani naslov i autor djela, što dokazuje potencijal ove metode za brzu identifikaciju sadržaja.

Vesuvius Challenge

Znanstveni uspjeh rezultat je rada globalne zajednice okupljene oko inicijative "Vesuvius Challenge". Svi podaci, rekonstruirane površine i transkripcije objavljeni su pod licencom Creative Commons, a kodovi su dostupni na platformi GitHub kako bi se omogućila daljnja istraživanja. Budući da su stotine svitaka papirusa i dalje neotvorene, ovaj metodološki napredak otvara vrata za sustavno iščitavanje cjelokupne knjižnice Pompeja, čiji su sadržaji gotovo dva tisućljeća bili skriveni u tami.