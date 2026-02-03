Airbus će u Singapuru testirati zrakoplovne motore budućnosti

Upravo dogovorena suradnja Singapura, CFM-a i Airbusa postavlja temelje za uvođenje Open Fan arhitekture aviomotora, ciljajući na smanjenje potrošnje goriva za više od 20% i nultu emisiju

Sandro Vrbanus utorak, 3. veljače 2026. u 13:12
📷 CFM
CFM

Uprava za civilno zrakoplovstvo Singapura s kompanijama CFM International i Airbusom službeno je pokrenula suradnju, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju na Changi Aviation Summitu. Tim sporazumom Singapur postaje prvo testno područje na svijetu za operativnu provjeru tehnologija iz programa RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines). Fokus suradnje je na inovativnoj arhitekturi Open Fan motora, koja bi trebala transformirati budućnost komercijalnog zrakoplovstva.

Inovacije za učinkovitost

Glavni cilj partnerstva je izrada sveobuhvatnog okvira koji će služiti kao globalna vodilja za proizvođače zrakoplova, zračne luke i zrakoplovne prijevoznike. Kroz analizu utjecaja nove tehnologije na aerodromske operacije, partneri nastoje osigurati nesmetanu integraciju nove generacije motora u postojeću infrastrukturu.

Tehnološki program RISE, koji predvodi tvrtka CFM (inače u 50:50 vlasništvu GE Aerospacea i Safran Aircraft Enginesa), usmjeren je na razvoj avionskih motora koji nemaju tradicionalno kućište, čime se omogućuje veći promjer propelera uz manji otpor zraka. Nova arhitektura cilja na povećanje učinkovitosti potrošnje goriva za više od 20% u usporedbi s današnjim "zatvorenim" mlaznim motorima. Osim uštede energije, ova se tehnologija razvija i s namjerom smanjenja buke te emisija štetnih plinova, uz potpunu kompatibilnost s budućim hibridno-električnim sustavima.

📷 CFM
CFM

Planirane aktivnosti uključuju razmjenu tehničke ekspertize unutar singapurskog zrakoplovnog ekosustava, obuhvaćajući područja od dizajna zračnih luka do sigurnosnih protokola. Poseban naglasak stavljen je na prilagodbu regulatornih okvira i operativnih postupaka kako bi se omogućila sigurna primjena naprednih pogonskih sustava u stvarnim uvjetima.

Ključni dio sporazuma predviđa provođenje operativnih ispitivanja demonstratora Open Fan motora u zračnim lukama Changi i Seletar. Testiranjima na tlu i u stvarnim uvjetima provjerit će se izvedivost novih rješenja, od zemaljskog opsluživanja do radnji održavanja. Mogućnost takve demonstracije tehnologije "od održavanja do leta" ključna je za sazrijevanje proizvoda koji bi trebao biti ugrađen u buduće generacije uskotrupnih zrakoplova.

📷 Airbus
Airbus

