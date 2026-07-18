Američki školski okrug uvodi humanoidnu učiteljicu kompanije s prilično bizarnom pozadinom

Umjetna inteligencija odavno je ušla u školske klupe kroz chatbote i softverske alate, no jedan školski okrug u državi New York odlučio je napraviti korak dalje i u učionice uvesti fizičkog, humanoidnog robota

Školski okrug Salamanca City Central udružio se s torontskom tvrtkom Realbotix kako bi pokrenuo pilot-projekt integracije AI asistenta u nastavu. Glavna zvijezda projekta je Sally, humanoidni robot iz serije M-Series, koji sjedi u klupi i pomaže srednjoškolcima u sklopu STEM programa.

Tko je Sally i što zapravo radi

Sally je vizualno oblikovana kao žena s hiperrealističnom silikonskom kožom i smeđom kosom, a mjesto joj je za učeničkim stolom. Iako je fiksirana u sjedećem položaju, sposobna je za djelomične pokrete gornjeg dijela tijela, sinkronizaciju usana i simulaciju facijalnih ekspresija dok razgovara s učenicima.

Temelj sustava zapravo je Optio, popratna AI platforma razvijena na zatvorenoj mreži i trenirana isključivo na lokalnom školskom kurikulumu. Učenici se Sally identificiraju putem svog identifikacijskog broja, nakon čega robot povlači njihove specifične podatke o učenju kako bi prilagodio razgovor i ponudio personaliziranu pomoć. Osim interakcije uživo u učionici, avataru sustava Optio može se pristupiti i izvan škole, preko prijenosnih računala, što znači instrukcije i pomoć s domaćom zadaćom u bilo koje doba dana ili noći, na više od stotinu jezika.

Pilot-projekt provodi se unutar programa Woz ED STEM Pathway, edukacijskog kurikuluma koji je suosnovao Steve Wozniak, a u prvoj fazi koriste ga učenici na satovima robotike i umjetne inteligencije. Plan je da se do jeseni projekt proširi na oko 500 učenika.

Od kripto-tokena i seks-lutki do dječjih učionica

Ono što je bizarno nije sama tehnologija, nego neobičan povijesni razvoj tvrtke koja stoji iza robota. Realbotix je prvotno poslovao pod imenom Tokens.com i bavio se kriptovalutama te web3 tehnologijama. Nakon sloma kripto-tržišta uslijedio je rebrend i zaokret prema robotici, što je kulminiralo 2024. godine preuzimanjem tvrtke Simulcra, roditeljske kuće brenda RealDoll, svjetski poznatog po proizvodnji hiperrealističnih, anatomski vjernih seks-lutaka (o tome smo opširno pisali još 2022. godine).

Upitan eksperiment na ranjivim skupinama

Uvođenje Sally otvorilo je i ozbiljnije društvene rasprave. Školski okrug Salamanca nalazi se na području rezervata indijanskog plemena Seneca, 79 posto učenika klasificira se kao ekonomski ugroženo, a više od trećine čine pripadnici autohtonog američkog stanovništva.

Kritičari upozoravaju: prvo, postoji bojazan da bi se u siromašnijim okruzima, koji kronično pate od nedostatka resursa i nastavnog osoblja, ovakvi roboti s vremenom mogli koristiti kao jeftina zamjena za stvarne ljudske pedagoge. Drugo, unatoč uvjeravanjima da je riječ o zatvorenom sustavu koji ne dijeli osobne podatke, preispituje se opravdanost davanja učeničkih identifikacijskih brojeva humanoidnoj mašini privatnog proizvođača. Treće, okrug je za pilot-projekt izdvojio 57.590 dolara, što je povlaštena cijena s obzirom na to da redovni cjenik iznosi 95.000 dolara, pa se postavlja pitanje je li taj novac u deficitarnom proračunu mogao biti pametnije utrošen.