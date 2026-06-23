Anthropicov Claude Tag postaje virtualni kolega unutar Slacka

Novi AI asistent @Claude integrira se dublje u Slack, uči iz razgovora i proaktivno pomaže timovima. Je li ovo kraj za klasičnog Slackbota kakvog poznajemo?

Bug.hr utorak, 23. lipnja 2026. u 19:36
📷 Rubaitul Azad / Unsplash
Rubaitul Azad / Unsplash

Ako vaša tvrtka koristi Slack za internu komunikaciju, vjerojatno ste dobro upoznati s njegovim ugrađenim asistentom, Slackbotom. No, čini se da bi njegovo mjesto uskoro mogao zauzeti znatno napredniji kolega. Tvrtka Anthropic, jedan od vodećih igrača u razvoju umjetne inteligencije, predstavila je novu značajku koja bi mogla iz temelja promijeniti način na koji timovi surađuju unutar popularne platforme. Riječ je o integraciji nazvanoj Claude Tag, koja omogućuje da AI model Claude postane aktivan i sveprisutan član svakog tima.

Ova najava predstavlja korak dalje od jednostavnih botova i pomoćnika na koje smo navikli. Umjesto da bude samo pasivni alat koji odgovara na naredbe, Claude je zamišljen kao proaktivni suradnik koji uči, pamti kontekst i aktivno sudjeluje u radnim procesima, s ciljem da postane svojevrsni virtualni član tima dostupan svima.

Kako funkcionira @Claude?

Osnovna ideja iza nove integracije vrlo je jednostavna. U bilo kojem Slack kanalu, korisnici sada mogu pozvati AI asistenta jednostavnim upisivanjem "@Claude". Time se aktivira jedinstvena instanca Claudea za taj specifični kanal, koja funkcionira kao zajednički resurs za sve članove. Anthropic je najavio Claude Tag (@Claude) kao uvijek dostupnog pomoćnika s jedinstvenim identitetom, kojem svi u kanalu mogu pristupiti, vidjeti na čemu radi i nastaviti razgovor tamo gdje je netko drugi stao.

Ključna prednost ovakvog pristupa je sposobnost učenja. S vremenom, Claude uči o specifičnim projektima, terminologiji i načinu rada tima unutar kanala. To znači da će s vremenom biti potrebno sve manje objašnjavanja i davanja konteksta, jer će asistent već biti upoznat s poviješću razgovora i relevantnim informacijama. Na primjer, Claude dodijeljen timu za marketing moći će prikupljati informacije iz drugih dijelova organizacije, poput prodajnih rezultata ili povratnih informacija od korisničke podrške, pod uvjetom da mu se dodijele odgovarajuće dozvole.

Proaktivni asistent i sigurnosne mjere

Mogućnosti idu i korak dalje. Ako administratori omoguće takozvano "ambijentalno" ponašanje, @Claude može postati proaktivan. To znači da će samoinicijativno obavještavati članove kanala o relevantnim informacijama iz drugih dijelova organizacije ili pratiti zadatke koji dugo stoje bez napretka te podsjećati tim na njih. Primjerice, mogao bi obavijestiti razvojni tim o novim zahtjevima korisnika koji su zabilježeni u kanalu za korisničku podršku.

Iako ovakve sposobnosti zvuče kao da bi mogle dovesti do sigurnosnih rizika i curenja osjetljivih informacija, Anthropic naglašava da su kontrole pristupa vrlo stroge. Administratori sustava imaju potpunu kontrolu i moraju za svaki pojedini kanal specificirati kojim alatima i podacima Claude ima pristup. "To znači, primjerice, da Claude postavljen za pravni odjel neće prenositi svoja 'sjećanja' onome za inženjering, niti će inženjerima omogućiti pristup pravnim podacima ili alatima", objasnili su iz Anthropica. Na taj se način osigurava da osjetljive informacije ostaju unutar predviđenih timova.

Dublja integracija i budućnost suradnje

Ovaj potez dio je šireg trenda dublje integracije moćnih AI alata u svakodnevne poslovne platforme. Suradnja između Anthropica i Slacka, odnosno njegove krovne tvrtke Salesforce, nije novost. Slack već koristi Anthropicovu tehnologiju za pokretanje nekih svojih izvornih AI značajki, poput pametnog pretraživanja i automatskog sažimanja dugih razgovora. Čak je i tradicionalni Slackbot evoluirao i sada ga pokreće upravo Claude.

Ozbiljnost ove suradnje potvrđuje i planirana investicija Salesforcea od tristo milijuna dolara u Anthropic, što signalizira dugoročnu stratešku viziju. Integracija se ne zaustavlja samo na razgovorima; uvedena je i značajka "Claude Code", koja timovima omogućuje dodjeljivanje programerskih zadataka izravno unutar Slacka. Sve ovo dio je veće vizije o takozvanoj "agentskoj umjetnoj inteligenciji" - sustavima koji nisu samo alati, već aktivni suradnici koji mogu samostalno obavljati zadatke i surađivati s ljudima.

Claude Tag je u početku dostupan u testnoj verziji za korisnike Claude Enterprise i Claude Team planova, no očekuje se da će se njegova dostupnost s vremenom proširiti. Jasno je da ulazimo u novu eru digitalne suradnje u kojoj će AI asistenti postati nezaobilazni članovi naših radnih timova, automatizirajući rutinske poslove i omogućujući nam da se fokusiramo na kreativniji i strateški rad.

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