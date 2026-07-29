Apple priprema velik iskorak u pametni dom, sa Siri AI u središtu novog huba

Apple priprema niz novih uređaja i softvera za pametni dom, uključujući novi hub, Apple TV te osvježeni HomePod mini

Bug.hr srijeda, 29. srpnja 2026. u 06:30
Ilustracija 📷 Bug/AI
Ilustracija Bug/AI

Kako doznaje Bloomberg, sva tri uređaja blizu su lansiranja. Apple TV i HomePod mini trebali bi stići na jesen, dok se hub očekuje između listopada i početka sljedeće godine. Na vijest su reagirale i dionice: porasle su do 1,8% na 342,89 dolara, čime je tržišna vrijednost kompanije prvi put dosegnula 5 bilijuna dolara.

Potez Apple gura u izravniju konkurenciju s Amazonom i Googleom na tržištu koje preoblikuje umjetna inteligencija, pri čemu će se novi hub natjecati s Amazonovim Echo Showom i Googleovim Nest Hubom.

Skromna prošlost u dnevnom boravku

Apple dosad nije uspio pretvoriti kućne uređaje u ozbiljniji izvor prihoda. HomePod, prvi put predstavljen 2018., i Apple TV, koji je debitirao prije gotovo dva desetljeća, ostali su razmjerno skromni prodavači. Odjel za nosivu elektroniku, dom i dodatke većinu prihoda ostvaruje od slušalica AirPods i satova Apple Watch, navodi uvijek informirani Mark Gurman.

Zaslon od 7 inča i prepoznavanje lica

Novi hub imat će kvadratni zaslon dijagonale oko 7 inča i zamišljen je kao središte cijele kućne ponude. Pokreće ga posve nov operativni sustav zasnovan na tvOS-u s Apple TV-a, a sučelje spaja elemente tog sustava s watchOS-om i iOS-om: mreža ikona, widgeta i aplikacija.

Uređaj nudi videopozive FaceTime, nadzor kućne sigurnosti i interkom za kućanstva s više Appleovih uređaja. Omogućuje upravljanje pametnim aparatima poput zvučnika i brava, pregled fotografija, pristup kalendaru i reprodukciju glazbe, uz niz prilagodljivih brojčanika sata nalik onima na Apple Watchu.

Ključna značajka jest prepoznavanje lica. Hub prepoznaje tko gleda u zaslon, procjenjuje udaljenost i u stvarnom vremenu prilagođava sučelje: mijenja veličinu i vrstu prikazanih informacija radi lakšeg čitanja te prikazuje kalendar, bilješke i personalizirani sadržaj ovisno o osobi ispred uređaja.

Dvije verzije i oslonac na Siri AI

Proizvod je dizajniran da iskoristi Siri AI, nadogradnju asistenta koja može dohvatiti osobne podatke i omogućuje precizno upravljanje aplikacijama glasom. Predviđeno je i prateće sučelje na iPhoneu za postavljanje huba i upravljanje njime.

Dolaze dvije verzije. Prva, interno označena J490, postavlja zaslon na postolje u obliku polukugle nalik na HomePod mini prerezan napola. Druga, kodnog imena J491, pričvršćuje se na zid novim magnetskim sustavom, a Apple predviđa da će korisnici u domu imati više takvih jedinica.

Novi Apple TV i HomePod mini, kodnih imena J265 i B525, izgledom podsjećaju na aktualne modele, ali donose brže procesore za podršku Siri AI. Cijene su nedavno podignute na 199 odnosno 129 dolara.

Kašnjenja od 2024. i planovi za robotski hub

Apple na tri kućna uređaja radi od 2024., kada je izvorno namjeravao lansirati preuređenu Siri. Asistent je odgođen zbog inženjerskih problema i problema s kvalitetom te je naposljetku preimenovan u Siri AI, s izlaskom na jesen u sklopu sustava iOS 27. Nakon prve odgode 2024. rok se pomicao s proljeća 2025. na jesen 2025., pa na proljeće 2026. Glavni razlog: uređaji se nisu mogli lansirati bez softvera i funkcija umjetne inteligencije oko kojih su građeni. Iako malo vjerojatno, proizvodi bi teoretski mogli biti odgođeni ponovno.

Prva tri uređaja prethodnica su za još najmanje dva. Prvi je skuplja, robotizirana verzija huba s pokretnom rukom koja zaslonu omogućuje kretanje i interakciju s ljudima, primjerice hvatanje više osoba ili objekata u FaceTime pozivu; taj napredniji uređaj ima zaslon od 9 inča. Apple priprema i naprednu kućnu sigurnosnu kameru J450 te povezani sustav namijenjen natjecanju s Amazonovim Ringom.

 

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