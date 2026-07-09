Apple već testira kineski RAM za svoje uređaje

Apple testira RAM kineskog CXMT-a koji bi se trebao koristiti samo za uređaje na kineskom tržištu

Apple bi u budućnosti mogao koristiti kinesku radnu memoriju u nekim svojim uređaja, a prema informacijama koje prenosi 9to5Mac, tvrtka je već započela testiranje RAM-a kineskog proizvođača ChangXin Memory Technologies (CXMT).

Kako navodi više izvora iz opskrbnog lanca, Apple trenutačno ispituje mogućnost korištenja CXMT-ove memorije, no zasad isključivo za uređaje koji će se prodavati na kineskom tržištu. Time bi tvrtka mogla izbjeći potencijalne političke posljedice u SAD-u, gdje se kineski proizvođači memorije nalaze pod povećanim nadzorom vlasti.

Naime, američka vlada na popis Entity List uvrstila je i CXMT i Yangtze Memory Technologies (YMTC), smatrajući da te tvrtke imaju veze s kineskom vojskom. Iako poslovanje s njima nije zabranjeno, suradnja s tvrtkama s tog popisa mogla bi izazvati negativne reakcije u Washingtonu.

Ovo inače nije prvi put da se Apple povezuje s kineskim proizvođačima memorije. Još 2022. godine pojavila su se izvješća da tvrtka testira NAND memorijske čipove proizvođača YMTC, što pokazuje da Apple već dulje vrijeme prati razvoj kineske industrije memorijskih čipova i razmatra mogućnosti njihove primjene u vlastitim uređajima.