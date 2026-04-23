Bečka kava pržena na zelenom vodiku

Poznati proizvođač kave Julius Meinl i bečko energetsko poduzeće Wien Energie razvili su prvi stroj za prženje kave na vodikov pogon u Austriji.

Prženje kave energetski je najzahtjevniji postupak u proizvodnji kave. Zeleni vodik u Beču predstavlja klimatski neutralnu i tehnološki naprednu alternativu te se proizvodi lokalno. Bečko energetsko poduzeće Wien Energie od 2024. godine u postrojenju u okrugu Simmering proizvodi zeleni vodik, a pritom koristi energiju vjetra, Sunca i vode. Nakon što se zeleni vodik iz okruga Simmering u plinskim bocama dovede u sjedište poduzeća Julius Meinl u okrugu Ottakring, proces održivog i klimatski prihvatljivog prženja kave može početi.

Stroj za prženje kave na vodikov pogon postiže iste rezultate kao konvencionalni sustav, no uz važnu razliku – ne ispušta ugljikov dioksid. Prženje traje oko 20 minuta, a stroj postiže temperature do približno 200 Celzijevih stupnjeva te odjednom može obraditi dvanaest kilograma sirove kave. Još jedna od prednosti ove tehnologije jest ušteda od oko dva kilograma ugljikovog dioksida u usporedbi s dosadašnjim načinom prženja na tekući plin. To konkretno znači da će Julius Meinl u budućnosti na godišnjoj razini stvoriti oko 300 tona CO2 manje nego li do sada.

„Kao obiteljsko poduzeće iz Beča s više od 160 godina iskustva u ovom području, naš je cilj odgovorno spajati tradiciju i inovacije u proizvodnji kave. Stroj za prženje kave na vodikov pogon za nas predstavlja važan korak prema održivoj budućnosti proizvodnje kave, bez kompromisa u umijeću prženja i kvaliteti“, istaknula je Christina Meinl, članica pete generacije obitelji Meinl.

Ova napredna tehnologija dokaz je da je održivost u proizvodnji ukusne i kvalitetne kave moguća, a njezinu je nastanku prethodilo oko deset godina istraživačko-razvojnog rada.

Zeleni vodik fleksibilna je, praktična i klimatski neutralna alternativa fosilnim gorivima, a poduzeća Wien Energie i Julius Meinl ovim primjerom pokazuju njegovu široku i raznoliku primjenu.