Blue Origin uspješno testirao svoj lunarni lander za program Artemis

Testiranjem landera MK1 u ekstremnim termalnim i vakuumskim uvjetima, Blue Origin i NASA potvrdili su spremnost za nadolazeće znanstvene i teretne misije u sklopu programa Artemis

Svemirska tvrtka Jeffa Bezosa, Blue Origin, uspješno je završila ključnu fazu testiranja svojeg lunarnog landera MK1, poznatog i pod imenom "Endurance", u NASA-inoj vakuumskoj komori u svemirskom centru Johnson. Ovaj bespilotni teretni lander služi za demonstraciju mogućnosti, a cilj mu je unaprjeđenje sustava za slijetanje ljudi na Mjesec. Projekt se provodi kroz model javno-privatnog partnerstva, pri čemu Blue Origin koristi NASA-ina postrojenja i stručnost putem posebnog sporazuma o suradnji.

Tehnološka demonstracija

Tijekom boravka u jednoj od najvećih svjetskih termalnih vakuumskih komora, inženjeri su uspješno simulirali uvjete dubokog svemira i ekstremne temperaturne oscilacije. Ovakva simulacija na Zemlji omogućila je timovima detaljnu evaluaciju performansi sustava te provjeru strukturnog i termalnog integriteta letjelice prije samog lansiranja. Rezultati testiranja bit će ključni za smanjenje rizika u budućim misijama koje uključuju povratak astronauta na lunarnu površinu.

Lander MK1 dizajniran je za demonstraciju preciznog slijetanja, kriogenog pogona te autonomne navigacije i kontrole, što su neophodne komponente za dugoročne operacije na Mjesecu. Endurance će na mjesečev Južni pol prenijeti i dva NASA-ina znanstveno-tehnološka uređaja u sklopu inicijative CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Ti sustavi uključuju specijalizirane stereo kamere za proučavanje interakcije motora s tlom te lasere za precizno pozicioniranje letjelice iz orbite.

Ovaj pothvat izravno doprinosi razvoju većeg sustava, Blue Moon Mark 2 (MK2), koji će biti namijenjen transportu posade iz mjesečeve orbite na samu površinu i natrag. Iskustva stečena projektiranjem i integracijom landera MK1 bit će, dakle, implementirana u buduće misije iz programa Artemis. Blue Origin je upravo zbog ovakvih pothvata privremeno pauzirao svoje svemirske "izlete" raketom New Shepard i fokusirao se na razvoj raketa za orbitalna lansiranja te lunarne sustave koji mogu biti od koristi NASA-i.