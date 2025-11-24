Britanci laserom DragonFire "skidaju" brze dronove, imat će ih na brodovima za dvije godine

Britanski laserski sustav pokazao se uspješnim na novim testiranjima, a zahvaljujući tome novi ugovor od 316 milijuna funti osigurat će njegovu ugradnju na razarače Kraljevske mornarice do 2027. godine

Britanska Kraljevska mornarica nastavila je s testiranjima laserskog sustava DragonFire na poligonu kod arhipelaga Hebrida, gdje je taj sustav uspješno presretao i obarao dronove koji lete brzinama do čak 650 km/h. Tijekom ispitivanja demonstrirana je sposobnost praćenja, ciljanja i uništavanja takvih letjelica "iznad horizonta" (dakle one koji se ne nalaze izravno pred njim), što predstavlja prvi takav slučaj zabilježen u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Potpisan ugovor o nabavi

Dronovi korišteni u testiranju postižu brzine dvostruko veće od maksimalnih brzina bolida Formule 1, čime je potvrđena učinkovitost novog sustava protiv brzih zračnih prijetnji. Slijedom tih uspješnih testiranja, tvrtki MBDA UK dodijeljen je ugovor vrijedan 316 milijuna funti za isporuku novih sustava Kraljevskoj mornarici. Planirano je da će DragonFire biti ugrađen na razarač tipa 45 (Daring klase) Kraljevske mornarice do 2027. godine, što je čak pet godina ranije nego što je prvotno bilo predviđeno.

🇬🇧 The UK’s DragonFire laser has shot down high-speed drones in new trials, with above-the-horizon tracking and pinpoint accuracy at a kilometre. A £316m contract now pushes the system toward a Type 45 destroyer by 2027. pic.twitter.com/6sjHq1aYzH — UK Defence Journal (@UKDefJournal) November 20, 2025

Jedna od ključnih prednosti DragonFirea je njegova iznimna ekonomska isplativost, s obzirom na to da cijena jednog laserskog hica iznosi samo 10 funti. To ga čini znatno povoljnijom alternativom tradicionalnim raketnim sustavima, čije korištenje može stajati stotine tisuća funti po ispaljivanju. Uz nisku cijenu, sustav odlikuje kirurška preciznost, dovoljna "da se pogodi predmet veličine kovanice od jedne funte s udaljenosti od jednog kilometra", kažu iz Ministarstva obrane.

Prvi u Europi

Jednom kad bude ugrađen na razarače, bit će to vrlo vjerojatno prvi sustav visokoenergetskog laserskog topa koji će ući u operativnu vojnu službu jedne europske nacije, a bit će i jedan od najnaprednijih takvih oblika oružja uopće u krugu NATO-a.

Razvoj ovog naprednog laserskog oružja pomoći će u stvaranju i očuvanju 590 visokokvalificiranih radnih mjesta diljem Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući 200 poslova u Škotskoj, 185 na jugozapadu i 75 na istoku Engleske. Projekt se realizira kroz partnerstvo tvrtki MBDA UK, QinetiQ i Leonardo.