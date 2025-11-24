Britanci laserom DragonFire "skidaju" brze dronove, imat će ih na brodovima za dvije godine

Britanski laserski sustav pokazao se uspješnim na novim testiranjima, a zahvaljujući tome novi ugovor od 316 milijuna funti osigurat će njegovu ugradnju na razarače Kraljevske mornarice do 2027. godine

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 24. studenog 2025. u 18:55

Britanska Kraljevska mornarica nastavila je s testiranjima laserskog sustava DragonFire na poligonu kod arhipelaga Hebrida, gdje je taj sustav uspješno presretao i obarao dronove koji lete brzinama do čak 650 km/h. Tijekom ispitivanja demonstrirana je sposobnost praćenja, ciljanja i uništavanja takvih letjelica "iznad horizonta" (dakle one koji se ne nalaze izravno pred njim), što predstavlja prvi takav slučaj zabilježen u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Potpisan ugovor o nabavi

Dronovi korišteni u testiranju postižu brzine dvostruko veće od maksimalnih brzina bolida Formule 1, čime je potvrđena učinkovitost novog sustava protiv brzih zračnih prijetnji. Slijedom tih uspješnih testiranja, tvrtki MBDA UK dodijeljen je ugovor vrijedan 316 milijuna funti za isporuku novih sustava Kraljevskoj mornarici. Planirano je da će DragonFire biti ugrađen na razarač tipa 45 (Daring klase) Kraljevske mornarice do 2027. godine, što je čak pet godina ranije nego što je prvotno bilo predviđeno.

Jedna od ključnih prednosti DragonFirea je njegova iznimna ekonomska isplativost, s obzirom na to da cijena jednog laserskog hica iznosi samo 10 funti. To ga čini znatno povoljnijom alternativom tradicionalnim raketnim sustavima, čije korištenje može stajati stotine tisuća funti po ispaljivanju. Uz nisku cijenu, sustav odlikuje kirurška preciznost, dovoljna "da se pogodi predmet veličine kovanice od jedne funte s udaljenosti od jednog kilometra", kažu iz Ministarstva obrane.

Prvi u Europi

Jednom kad bude ugrađen na razarače, bit će to vrlo vjerojatno prvi sustav visokoenergetskog laserskog topa koji će ući u operativnu vojnu službu jedne europske nacije, a bit će i jedan od najnaprednijih takvih oblika oružja uopće u krugu NATO-a.

Razvoj ovog naprednog laserskog oružja pomoći će u stvaranju i očuvanju 590 visokokvalificiranih radnih mjesta diljem Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući 200 poslova u Škotskoj, 185 na jugozapadu i 75 na istoku Engleske. Projekt se realizira kroz partnerstvo tvrtki MBDA UK, QinetiQ i Leonardo.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi