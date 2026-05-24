Britanska Navantia otkrila izgled robotskog ratnog broda budućnosti

Kompanija Navantia UK predstavila je koncept velikog autonomnog besposadnog pametnog broda LASV75, koji se najavljuje kao ključna komponenta budućih hibridnih mornarica

Sandro Vrbanus nedjelja, 24. svibnja 2026. u 19:17
📷 Navantia
Na pomorskoj izložbi Combined Naval Event u Farnboroughu predstavljen je model novog velikog autonomnog broda pod nazivom LASV75, britanske kompanije Navantia UK. Projektiran u Ujedinjenom Kraljevstvu, ovaj besposadni brod osmišljen je kao ključna komponenta budućih hibridnih mornarica, koje će kombinirati tradicionalne ratne brodove s autonomnim pratnjama i bespilotnim tehnologijama.

Hibridne flote budućnosti

Zahvaljujući svojoj veličini, dometu i brzini, LASV75 nudit će dugotrajnu operativnu sposobnost, dok mu pametna modularna struktura trupa omogućuje brzu prilagodbu različitim misijama i senzorskim konfiguracijama, poručuje proizvođač. Predstavljeni koncept ujedno demonstrira namjeru tvrtke Navantia UK da postane ključni dobavljač u jačanju britanskih suverenih pomorskih kapaciteta.

Iz tvrtke ističu kako se LASV75 može graditi brzo i u velikim serijama, uz znatno niže troškove u usporedbi s brodovima koji zahtijevaju ljudsku posadu. Budući da je od samog početka projektiran isključivo za autonomno djelovanje, brod osigurava iznimno visoku razinu operativne dostupnosti na moru. Iz uprave tvrtke naglašavaju kako su autonomna plovila temelj budućih obrambenih sposobnosti te da će se buduće flote oslanjati na hibridni sastav ljudskih posada i robotske pratnje.

📷 Navantia
Moderna brodogradilišta za moderne brodove

Kako bi omogućila realizaciju ovakvih naprednih projekata, Navantia UK investira 157 milijuna funti u svoja četiri brodogradilišta, kako bi ona postala neka od najnaprednijih postrojenja tog tipa u Europi. Uz hardverska unaprjeđenja, u sva četiri pogona uvode se digitalni dizajnerski alati s ciljem ubrzanja i automatizacije projekata.

Ove promjene vode britanska brodogradilišta prema konceptu "Brodogradilište 5.0", preuzetom iz matičnih pogona Navantie u Španjolskoj. Implementacija nove tehnologije trebala bi skratiti standardno vrijeme dizajna i izgradnje velikih vojnih brodova za do 30%, što izravno podupire ambicije britanskog Ministarstva obrane o bržoj isporuci modularnih platformi.

