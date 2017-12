Dell Technologies - Predviđanja osam smjerova tehnološkog razvoja za 2018.

Polazeći od izvještaja "Next Age of Human-Machine Partnership" koji su Dell Technologies i Institut za budućnost (The Institute for the Future - IFTF) objavili ovoga ljeta, lideri tvrtke Dell Technologies pripremili su sažeti pregled tehnoloških novosti koje možemo očekivati sljedeće godine.

Ne bismo se složili baš sa svim njihovim predviđanjima, ali ovaj put ih prenosimo u cijelosti, bez naših komentara:

1. AI će brže odrađivati “misaone zadatke”

Tijekom sljedećih nekoliko godina umjetna inteligencija će promijeniti način na koji provodimo vrijeme. Organizacije će umjetnoj inteligenciji dati da obavlja „misaone zadatke“ na temelju podataka, značajno smanjujući vrijeme koje troše na istraživanja, planiranje scenarija i testiranje svake inovacije. Umjetna inteligencija će omogućiti ljudima da brže donose odluke, a organizacijama da se brže razvijaju.

Neki teoretičari tvrde kako će umjetna inteligencija zamijeniti ljude na nekim poslovima, no ove tehnologije mogu i kreirati nova radna mjesta, pružajući ljudima nove prilike. Na primjer, stvorit će se prostor za IT stručnjake usmjerene na razvoj i prilagođavanje umjetne inteligencije. Oni će biti odgovorni za postavljanje parametara kojima će se određivati pravila i načini korištenja umjetne inteligencije, dobri ishodi poslovnih operacija i slično. Jednom kad se ti parametri postave, tehnologija će moći munjevito prepoznavati pozitivne komercijalne prilike.

2. Ugrađivanje IQ-a stvari

Od 2018. godine napravit ćemo značajne korake u segmentu inteligentnog upravljanja gradovima, organizacijama, domovima i vozilima poboljšanima internetom stvari. Uz niže troškove procesorske snage i pad cijene povezivanja nodova gotovo na nulu, uskoro ćemo imati 100 milijardi povezanih uređaja, a ubrzo nakon toga bilijun. Količina svih tih podataka, snaga procesiranja i snaga AI-a pomoći će strojevima da bolje upravljaju našim fizičkim i ljudskim resursima. Postat ćemo 'digitalni dirigenti' tehnologije i okruženja. Tehnologija će funkcionirati kao naš produžetak. Svaki će objekt postati pametan i omogućiti nam da živimo „pametnije“ živote.

Vidimo to u našim automobilima - "krajnjem mobilnom uređaju" - koji se opremaju ultrazvučnim senzorima, tehnologijom koja koristi svjetlosne zrake za mjerenje udaljenosti između vozila i prepoznavanje gesti. S vremenom će ove inovacije učiniti autonomnu vožnju svakodnevicom. Prije toga, automobili će se početi sami naručivati na servis, obavještavajući servisera što treba učiniti, te zakazivati ažuriranja svojih softvera.

3. Imat ćemo AR naglavne sustave

Neće proći puno vremena do trenutka kad se granice između "stvarne" stvarnosti i proširene stvarnosti (AR) počnu zamagljivati. Komercijalna održivost AR-a već je vidljiva. Na primjer, građevinski timovi, arhitekti i inženjeri koriste AR naglavne sustave za vizualizaciju novih građevina, koordiniraju aktivnosti na temelju jedinstvenog gledišta o razvoju i obučavaju radnike na lokacijama kad stručnjaci tamo ne mogu biti.

Naravno, i virtualna stvarnost ima dobre izglede. Bez sumnje će transformirati zabavni i gaming prostor u bliskoj budućnosti zahvaljujući različitim iskustvima koje omogućava, no većina vjeruje da će AR postati de facto način maksimiziranja ljudske učinkovitosti i iskorištavanja "plemenskog znanja" radne snage u razvoju.

4. Dublja povezanost s korisnicima

Staviti iskustvo korisnika na prvo mjesto važnije je no ikad. Dell Technologies’ Digital Transformation Index pokazuje kako 45 posto menadžera na vodećim pozicijama u srednjim i velikim organizacijama vjeruje da će za pet godina njihovo poslovanje biti zastarjelo, a 78 posto njih vidi start-upe kao prijetnju svome poslovanju.

Tijekom sljedeće godine, s prediktivnom analitikom, strojnim učenjem (ML) i AI-om u prvome planu, tvrtke će bolje razumjeti i odgovarati na potrebe korisnika, čak i prije nešto što se te potrebe pojave. Služba za korisnike usmjerit će se na usavršavanje podjele komunikacije između čovjeka i stroja. Dakle, umjesto prepuštanja interakcija s klijentima prvoj generaciji chatbotova i unaprijed određenim porukama, ljudi i automatizirani inteligentni virtualni agenti zajednički će raditi kao jedan tim.

5. Provjera pristranosti postat će nova provjera pravopisa

U sljedećem će desetljeću nove tehnologije, kao što su VR i AI, pomoći ljudima da pronađu informacije i djeluju na temelju njih bez uplitanja emocija ili vanjskih predrasuda. Kratkoročno ćemo vidjeti kako se AI primjenjuje na procedure zapošljavanja i napredovanja da bi se odredila svjesna i nesvjesna pristranost. U međuvremenu, VR će se sve više koristiti kao alat za intervjue kako bi se osiguralo da se prilike dodjeljuju prema zaslugama, npr. maskiranjem identiteta budućeg zaposlenika avatarom.

Upotrebom novih tehnologija "provjera pristranosti" mogla bi jednog dana postati rutinska aktivnost poput provjere pravopisa.

6. Mediji i industrija zabave će sve više koristiti esports

Godine 2018. vidjet ćemo sve veći broj igrača koji sjedaju za zaslon ili nose VR naglavne sustave kako bi se natjecali u okruženju visoke razlučivosti. Sa stotinama milijuna novih igrača i gledatelja koji koriste ove tehnologije, esports će postati mainstream.

Fenomen esportsa pokazuje širi trend. Naime, digitalizirane su čak i suštinski "ljudske" aktivnosti poput sporta. Tehnologija je proširila "sport" na sve, što znači da ne trebate imati određenu tjelesnu građu za određeni sport, već zahvaljujući brzim reakcijama i motoričkim sposobnostima, možete sudjelovati i pobijediti.

7. Idemo prema “mega oblaku”

Oblak nije odredište. To je informatički model u kojem su orkestracija, automatizacija i inteligencija ugrađeni duboko u IT infrastrukturu. U 2018. godini tvrtke se pretežno kreću prema multi-cloud pristupu, iskorištavajući vrijednost svih modela od javnog do privatnog, hostanog, upravljanog i SaaS-a. Međutim, budući da se sve više aplikacija i opterećenja prenosi u različite oblake, širenje cloud silosa će postati neizbježno, čime se onemogućava sposobnost organizacije da potpuno iskoristi analizu podataka i AI inicijative. To također može dovesti do ulaska aplikacija i podataka u pogrešni oblak, odnosno do loših ishoda za poslovanje.

Kao sljedeći korak vidjet ćemo pojavu "mega clouda", koji će povezivati više privatnih i javnih oblaka kako bi se ponašali kao koherentni, holistički sustav. Mega oblak će ponuditi inteligentni prikaz cjelokupnog IT okruženja. Da bismo omogućili mega oblak, morat ćemo kreirati multi-cloud inovacije u networkingu (za premještanje podataka između oblaka), pohrani (za postavljanje podataka u pravi oblak), računanju (kako bismo iskoristili najbolju obradu i ubrzanje za radno opterećenje), orkestraciji (za povezivanje umrežavanja, skladištenja i računanja kroz oblake), a kao novu priliku korisnici će morati uključiti AI i ML kako bismo automatizirali i dobili uvid u novu razinu IT okruženja sljedeće generacije.

8. Godina u kojoj ćemo voditi računa o malim stvarima

U sve povezanijem svijetu, naše oslanjanje na treće strane nikada nije bilo veće. Organizacije su snažno povezani sustavi koji postoje kao dio nečega većeg. Kaos se može proširiti dalje i brže sada kada nas tehnologija povezuje na zapanjujuće načine. Uzmite u obzir da se jedno od najvećih hakiranja podataka u povijesti dogodio jer su napadači koristili podatke za prijavu u nečiji sustav klimatizacije.

Zbog sve isprepletenijih odnosa sa strojevima, sitni kvarovi mogu dovesti do mega kvarova. Stoga će iduća godina biti godina djelovanja za multinacionalne korporacije, dodatno potaknuta novim propisima, poput regulacije zaštite općih podataka. Implementacija alata za kibersigurnost i tehologija koje će učinkovito zaštititi podatke i prevenirati prijetnje postat će rastući imperativ.