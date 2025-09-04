Dolby je predstavio novu tehnologiju koja briše granicu između soundbara i kućnog kina

Dolby je predstavio FlexConnect, tehnologiju koja omogućuje postavljanje bežičnih zvučnika bilo gdje u sobi za pravi Dolby Atmos doživljaj

Bug.hr četvrtak, 4. rujna 2025. u 08:18
📷 Foto: TCL
Foto: TCL

Godinama su ljubitelji kvalitetnog TV zvuka bili suočeni s vječnom dilemom, glomazni i komplicirani sustavi kućnog kina ili jednostavni, ali često ne tako dobri soundbarovi. No, kako piše Wired, na scenu stiže treći igrač koji obećava najbolje od oba svijeta, eliminirajući najveće nedostatke postojećih rješenja.

Od ovog ljeta, Dolby nudi novo rješenje pod nazivom Dolby Atmos FlexConnect. Riječ je o platformi koja korisnicima omogućuje potpunu slobodu postavljanja bežičnih zvučnika po sobi. Sustav automatski prepoznaje mogućnosti svakog zvučnika (snagu, frekvencijski odziv) i mapira njihovu točnu poziciju. Nakon toga, inteligentno kalibrira cjelokupni audio izlaz kako bi optimizirao i stvorio imerzivnu Dolby Atmos zvučnu kupolu, uključujući visinske i surround kanale.

U svojoj početnoj fazi, Dolby Atmos FlexConnect koristi pametni televizor kao središnju jedinicu, što znači da će vam trebati kompatibilan TV i bežični zvučnici. Ipak, iz Dolbyja najavljuju kako bi se u budućnosti ista tehnologija mogla naći i u soundbarovima ili pametnim zvučnicima, što otvara nove mogućnosti za sve koji ne planiraju mijenjati svoj televizor. Prvi dojmovi s testiranja su iznimno pozitivni, a tehnologija obećava impresivan potencijal.

Kao prvi partner, TCL je integrirao FlexConnect u svoju novu liniju televizora. Svi TCL-ovi QD-Mini LED televizori za 2025. godinu bit će kompatibilni s ovom tehnologijom. Korisnici će ih moći upariti s do četiri bežična zvučnika TCL Z100 FlexConnect. Opcionalno, jedan od tih zvučnika može se zamijeniti bežičnim subwooferom TCL Z100-SW za snažniji bas. Prema najavama za američko tržište, cijena jednog Z100 zvučnika iznosit će oko 400 dolara, dok će subwoofer koštati oko 500 dolara.

U ovom trenutku nije poznato hoće li tehnologija ostati ekskluzivna za TCL-ove televizore ili će ju u budućnosti moći koristiti i ostali proizvođači.

 



