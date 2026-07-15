EU ublažio pravila o zamjenjivim baterijama za nosive uređaje, igračke i industrijsku opremu

Komisija je izuzela šest kategorija proizvoda iz obveze da korisnik sam mijenja bateriju, od slušalica i satova do igračaka i industrijske opreme. Metine naočale najvidljiviji su dobitnik, ali nisu jedini proizvod kome se otvara EU tržište

Europska komisija usvojila je 14. srpnja akt kojim šest kategorija proizvoda izuzima iz obveze da krajnji korisnik može sam izvaditi i zamijeniti bateriju. To znači da se ti proizvodi sada mogu prodavati na tržištu Europske unije.

Što propisuje Uredba o baterijama

Uredba EU 2023/1542 postavila je pravilo koje je izgledalo jednostavno: prijenosne baterije ugrađene u proizvode na europskom tržištu moraju biti takve da ih korisnik može izvaditi i zamijeniti, čime se produljuje životni vijek proizvoda i olakšava prikupljanje istrošenih baterija radi recikliranja. Početak primjene predviđen za veljaču 2027., pa je industrija posljednje dvije godine razbijala glavu kako uopće udovoljiti takvim zahtjevima jer je jedini odgovor bio redizajn proizvoda.

Iznimke su postojale od početka. Medicinski uređaji i takozvani aparati koji dodiruju vodu, primjerice električne četkice za zube, već su bili izuzeti, uglavnom iz sigurnosnih razloga, uz blaži režim po kojem bateriju mora zamijeniti servis, a ne vlasnik uređaja.

Šest novih kategorija

Novi akt tu listu proširuje pa izuzeće dobivaju električne igračke s punjivim baterijama, bežične sonde termometara namijenjene kontaktu s hranom, oprema za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama, sustavi za isporuku lijekova koji se nose na tijelu i neki uređaji na poljoprivrednoj i građevinskoj mehanizaciji.

Kriterij je tehnički, barem na papiru. Izuzeće se odobrava proizvodima kod kojih bi korisnički pristup bateriji ugrozio sigurnost, trajnost ili otpornost na vodu, uključujući uređaje premale za sigurnu zamjenu ili one koji počivaju na zbijenim, zabrtvljenim kućištima. Uz sam akt Komisija je ažurirala i smjernice za primjenu članka 11., a upravo se u njima pametne naočale izrijekom navode kao primjer tzv. „mokrog” aparata, zajedno s bežičnim slušalicama, prsnim remenima za mjerenje pulsa i satovima.

Proizvođač i dalje mora omogućiti profesionalnom servisu pristup bateriji i zamjenu bez uništavanja proizvoda, a specijalizirani alati za taj zahvat moraju biti dostupni po razumnoj i nediskriminirajućoj cijeni. Model u kojem je jedini legitimni servis onaj koji uređaj zamijeni novim ostaje izvan zakona.

Meta, Washington i demanti

Metine Ray-Ban Display naočale, razvijene u suradnji s EssilorLuxotticom, nisu stigle na europsko tržište, a kao razlozi navodili su se propisi o baterijama, propisi o umjetnoj inteligenciji i ograničena proizvodnja. Ranije ove godine tvrtka je odgodila izlazak i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Italiji i Kanadi, pozivajući se na krajnje ograničene zalihe. Zatim je američki veleposlanik pri Uniji javno kritizirao baterijska pravila koja su, prema izvještajima, kočila europski izlazak Metinih naočala. Vjerojatno se nikad neće saznati koliko je to utjecalo na Komisiju da usvoji izuzeće.

Javno, glasnogovornik Komisije tvrdi da taj pritisak nema veze s odlukom. Bruxelles, kaže, nije popustio ničijem pritisku, prijedlog je proizašao iz široke javne konzultacije s udrugama potrošača, industrijom i državama članicama, i ne radi se o reguliranju jednog konkretnog proizvoda nego o sigurnosti tamo gdje otvaranje uređaja nosi rizik ili gdje su tehnička ograničenja stvarna.

Tko još profitira

Meta nije jedini dobitnik, a vjerojatno ni najveći. Apple Watch zadržava zapečaćeni dizajn bez redizajna za europsko tržište, a iPhone je izuzeće ionako već imao jer je zadovoljavao izvorne kriterije vezane uz životni vijek baterije i IP oznaku otpornosti (ingress protection). Google sa Samsungom priprema naočale za jesen, a Apple svoje planira za iduću godinu.

Iznimka je Nintendo koji će u Uniji prodavati revidiranu verziju konzole Switch 2 s baterijom koju korisnik može zamijeniti, jer konzola ne pripada nijednoj izuzetoj kategoriji.

Ono što izuzeće ne rješava

Baterija je bila najmanji europski problem pametnih naočala. Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) naručio je izvještaj o društvenoj prihvatljivosti tih uređaja, francuski regulator CNIL upozorio je u svibnju da naočale mogu normalizirati nadzor koji je gotovo nevidljiv i sveprisutan, a skupina zastupnika u Europskom parlamentu tražila je istragu o mogućim povredama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) nakon izvještaja da su podizvođači u Keniji pregledavali privatne snimke radi označavanja materijala za treniranje modela. Meta se poziva na LED svjetlo koje signalizira snimanje i zaštitu od njegova prekrivanja, premda se u Sjedinjenim Državama već nude usluge profesionalnog deaktiviranja te lampice.

Akt je proslijeđen Europskom parlamentu i Vijeću te stupa na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu, ako nijedna institucija ne uloži prigovor.